【暑期作業】小三暑期作業要求「寫千字閱讀報告」 家長呻太難：兒子做到喊

▲ 有台灣家長呻，小三的兒子竟然要交1000字的閱讀報告，實在太難！

新學年，還有一星期多便開學，各位學生完成暑期作業了嗎？台灣一名家長在討論區發文，指日前檢查兒子的暑假作業時，發現兒子還未做中文的「千字閱讀報告」，家長呻對於小三的孩子實在太難，「兒子做到喊，大學考作文也沒寫這麼多字！」

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該台灣家長日前在討論區「批踢踢實業坊」，以「小三生要寫1000字心得是再哭喔？？？」為題發帖，他表示暑假差不多要結束了，有些小朋友都在趕暑期作業，而他的兒子也不例外，

我看到其中一個功課，是要寫出1000字的讀書心得。

他指兒子才小三而已，要看一本沒興趣的書已經乏味，還要寫出一篇1000字的心得，實在太難，兒子更做到喊喔！

大學考試作文考題也沒在寫這麼多字的！大人發廢文也沒在寫這麼多字的！ 何況還要注意甚麼起承轉合的。

他建議小朋友用《伊索寓言》湊字數比較適合，每篇故事都寫一個閱讀小心得，如果漫畫也可以的話，每集漫畫都寫個小故事也可以，「通通合起來後就能變1000字心得了！要一個小三生用一本書寫這麼多字的心得，484(是不是)很哭。」

貼文一出，不少網民也認同小三寫千字文實在太多字，「小學生要寫到500都很難吧！1000太苛刻了吧」、「如果小五小六沒意見 小三也太早 啥鬼」、「小時候我寫50字都覺得痛苦」、「文青廢文才需要這麼冗長」，有多位網民建議樓主用ChatGPT解決，「叫gpt寫，你再幫他監修」、「有ChatGPT，幾萬字都可以」、「ChatGPT就是要拿來對付這種垃圾湊數作業」。

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責任編輯︰王明芳