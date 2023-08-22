【充電意外】洗澡後為手機充電　年輕孕婦觸電慘釀一屍兩命

手機充電意外頻生，大家每天日常為手機充電時真的要格外留神。近日巴西一名年輕孕婦洗澡後想為手機充電，不幸卻觸電慘死，一屍兩命。意外發生時，在家的丈夫聽到妻子慘叫聲立即上前查看，惟看到妻子已倒地昏迷，警方到場後更證實妻子被電擊當場死亡。

根據《每日郵報》報道，該名發生意外的孕婦居住在巴西大坎皮納市的蒙特卡斯特洛社區，死者珍妮花（Jennifer Karolayne）十分年輕，僅得17歲，珍妮花的婆婆表示，當時她已經懷孕9個月，大家都十分期待孩子出生，但腹中的胎兒沒能保住性命，不幸跟隨母親逝世，最令人傷心難過。

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丈夫試圖急救遭電擊

死者丈夫表示，事發當日妻子洗完澡後剛離開浴室，她試圖用延長線為手機充電時，突然發出慘叫聲。他上前查看時發現妻子已倒地昏迷，他試圖為妻子進行急救，但也被電擊。

珍妮花丈夫立即報警求助，警方趕到現場後發現珍妮佛已觸電昏迷，當時曾立即進行急救，但最終還是宣告她當場死亡。警方局長佩德羅（Ramirison Pedro）認為這是一宗意外事故，對此不幸事件感遺憾。他們將按照程序繼續進行調查，這起事亦引起了大家對使用充電器的安全意識。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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