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【著數優惠】手搖飲品店推買一送一　沙田觀塘葵廣都有分店

社會 12:16 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

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優惠時間 ：

  • apm/土瓜灣/沙田分店 - 中午12時至下午5時
  • 葵涌分店 – 下午1時至下午6時

分店：

  • 觀塘店 (apm 1樓L1-17號舖)
  • 土瓜灣店 (翔龍灣廣場地下 G35號舖)
  • 葵涌店 (葵涌廣場2樓C76B號舖)
  • 沙田店 (置富第一城地下G47號舖)

條款及細則：

  • 優惠期2023年8月22日至8月24日止
  • 每人每次只限購買及享用優惠一次
  • 此優惠不可與其他優惠同時使用
  • 此優惠不適用於外送服務
  • 如有任何爭議，Happy Lemon HK Limited 保留一切優惠之最終決定權

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責任編輯：吳卓峰

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