【著數優惠】手搖飲品店推買一送一 沙田觀塘葵廣都有分店
社會 12:16 2023/08/22
freshtea by happylemon宣布，即日起至8月24日，於指定時間購買任何正價飲品一杯，即可免費獲同款飲品一杯。
優惠時間 ：
- apm/土瓜灣/沙田分店 - 中午12時至下午5時
- 葵涌分店 – 下午1時至下午6時
分店：
- 觀塘店 (apm 1樓L1-17號舖)
- 土瓜灣店 (翔龍灣廣場地下 G35號舖)
- 葵涌店 (葵涌廣場2樓C76B號舖)
- 沙田店 (置富第一城地下G47號舖)
條款及細則：
- 優惠期2023年8月22日至8月24日止
- 每人每次只限購買及享用優惠一次
- 此優惠不可與其他優惠同時使用
- 此優惠不適用於外送服務
- 如有任何爭議，Happy Lemon HK Limited 保留一切優惠之最終決定權
最新影片推介
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：吳卓峰