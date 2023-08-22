【香港小姐2023】綜合過往50年港姐冠軍參賽片段　生成首位AI港姐司儀陳婉嫣 

▲ 史上首位AI港姐司儀陳婉嫣。

《2023香港小姐競選決賽》將於周日（8月27日）進行決賽，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）連日來積極備戰。

今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感，當中包括「與未來的自己對話」、「參考DNA度身訂造Q&A」等，大會將於日內陸續公布更多詳情。

▲ 大會今年融入AI元素，把歷屆佳麗的「智慧與美貌」為AI生成的重要參考指標。

代表聰明及迷人

今日（8月22日），大會率先公布其中一項滲入AI元素的重要項目，就是今年其中一名大會司儀陳婉嫣（Evelyn），正是AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成出來，更是史上第一位AI 港姐司儀。

大會除透過不同的造型片段包括泳衣和晚裝等、還有歷屆冠軍的自我介紹及對答精彩節錄，生成出一位最接近完美的香港小姐冠軍、作為是次決賽大會司儀。據知Evelyn及婉嫣的名字由來，也是AI根據歷屆冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人。

▲ 透過AI生成技術，今年佳麗除可「與未來的自己對話」，大會亦參考眾人DNA度身訂造Q&A等。

公布今屆港姐評判陣容

另外，AI綜合過去50屆港姐冠軍，由於以「陳」姓佔的比例最高（共有6位），故為AI生成的港姐司儀改姓「陳」，使名字更貼近香港的文化。

同時，大會今日還公布評判陣容，包括：香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士、「甄愛慈善基金」創辦人暨2000年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳士；以及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP。

最上鏡小姐評判則有著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容、2012國際中華小姐冠軍張曦雯、藝術家馬興文及導演葉念琛。

歷屆港姐冠軍

1973年 孫泳恩 Elaine

1974年 張文瑛 Jo Jo

1975年 張瑪莉 Mary

1976年 林良蕙 Rowena

1977年 朱玲玲 Loletta

1978年 陳文玉 Winnie

1979年 鄭文雅 Olivia

1980年 戴月娥 Wanda

1981年 勞錦嫦 Irene

1982年 梁韻蕊 Anglie

1983年 楊雪儀 Cher

1984年 高麗虹 Joyce

1985年 謝寧 Shallin

1986年 李美珊 Robin

1987年 楊寶玲 Pauline

1988年 李嘉欣 Michele

1989年 陳法蓉 Monica

1990年 袁詠儀 Anita

1991年 郭藹明 Amy

1992年 盧淑儀 Emily

1993年 莫可欣 Hoyan

1994年 譚小環 Halina

1995年 楊婉儀 Winnie

1996年 李珊珊 San San

1997年 翁嘉穗 Virginia

1998年 向海嵐 Anne

1999年 郭羨妮 Sonija

2000年 劉慧蘊 Vivian

2001年 楊思琦 Shirley

2002年 林敏俐 Tiffany

2003年 曹敏莉 Mandy

2004年 徐子珊 Kate

2005年 葉翠翠 Tracy

2006年 陳茵媺 Aimee

2007年 張嘉兒 Kayi

2008年 張舒雅 Edelweiss

2009年 劉倩婷 Sandy

2010年 陳庭欣 Toby

2011年 朱晨麗 Rebecca

2012年 張名雅 Carat

2013年 陳凱琳 Grace

2014年 邵珮詩 Veronica

2015年 麥明詩 Louisa

2016年 馮盈盈 Crystal

2017年 雷莊𠒇 Juliette

2018年 陳曉華 Hera

2019年 黃嘉雯 Carmaney

2020年 謝嘉怡 Lisa

2021年 宋宛穎 Sabrina

2022年 林鈺洧 Denice