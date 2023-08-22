【星二代開學】姚瑩瑩12歲仔多才多藝原校升中　母兼父職栽培兒子成小飛魚

▲ 姚瑩瑩12歲仔多才多藝成為小飛魚，升讀新加坡國際學校中學部成為中一生。

51歲的姚瑩瑩在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「Helen姐」一角成功入屋，多年來一直母兼父職照顧兒子梁淦賢（Evan），轉眼間Evan已12歲大升讀中一。姚瑩瑩日前分享兒子的開學近照，可見Evan穿上新加坡國際學校的校服原校升中，姚瑩瑩在帖文中祝福兒子：

早晨，祝你一切順利及有個美好的學年！

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從照片中所見，Evan長高了不少，皮膚黝黑兼練成一身鋼條身型，相信是勤力練游泳之成果。Evan熱愛游泳，姚瑩瑩在社交平台不時分享兒子到泳池的片段，去年暑假她專程陪伴兒子飛往新加坡參加游泳集訓，Evan在教練指導下練水、到健身室操體能等，跟得媽媽一直在旁邊為兒子打氣。

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自小體弱多病勤學游泳

兒子勤力訓練有成果，到今年4月，她分享兒子在多個學界游泳賽橫掃獎項，相當叻仔，有機會成為香港未來泳壇的新星。瑩瑩曾接受傳媒訪問談及兒子曾歷病患，2歲多時突患上特發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），身體抵抗力攻擊自身血小板，血小板數字劇減，稍有碰撞有機會流血不止而有生命危險。因此瑩瑩希望兒子鍛鍊強壯身體，增強免疫力。

▲ 姚瑩瑩多年來母兼父職。（IG圖片）

Evan除了游泳之外，亦熱愛打籃球和朗誦，動靜皆宜。上月Evan在香港學校朗誦節奪得優良獎狀及優勝者錦旗，可見他多才多藝。

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新加坡國際近20萬學費

瑩瑩從小學至中學都安排Evan入讀新加坡國際學校，該校的教育制度相對其他國際學校嚴謹，並有不少學中文的機會，以簡體字教中文，故吸引不少星爸媽報讀，包括陳豪與陳茵媺的子女、吳鎮宇的兒子吳費曼、趙薇的女兒小四月、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody等。

據學校官網資料顯示，新加坡國際學校小學部全年學費為$149,700，中學部則收$193,100，而中五及中六IB預科課程，全年學費更高達$235,700。

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責任編輯：王明芳