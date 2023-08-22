【香港小姐2023】佳麗被前度爆整容+假學歷+出軌　潘明璇已委託律師處理：女大十八變

▲ 9號佳麗潘明璇（Michelle）回應負面新聞。

《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚舉行，一眾候選佳麗於香港仔的酒店會晤大會評判。

9號佳麗潘明璇（Michelle）近日受負面新聞影響，被前度爆整容、假學歷、出軌等，潘明璇接受TOPick訪問表示已交由律師處理，並一一否認前度的「爆料」。

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已找律師處理

Michelle坦言：「一開始有啲驚，因為我冇睇到呢啲新聞，係我Friend識畀我，佢話網上有啲人講我，叫我去處理下。我媽咪其實已經搵咗新加坡律師去幫我處理呢件事，佢話如果係唔真嘅就要告佢誹謗，唔想影響我比賽。」

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女大十八變

她透露：「我細個嘅時候好鍾意食嘢，好肥，有啲Baby Fat，啲相係我自己Post喺FaceBook，如果我唔想畀人睇到都唔會Post喺FaceBook。女大十八變，特別係我減肥之後同埋飲咗啲齋啡、綠茶，都係幫助消腫。我最肥嘅時候有80KG，瘦咗好多，脂肪喺臉部一定係會有啲改變。」

被問到眼部和胸部有否整容？她都一一否認：「網民都話我係Pizza面，如果真係整容整成咁，間公司都搵唔到錢，我要整點解唔整靚啲，我都想眼大鼻好睇啲。（身材）都係真嘅。我媽咪畀咗呢啲嘢我，我唔會去改㗎，我唔會去加工一啲嘢。其實做運動同減肥真係可以令一個人唔一樣。」

她不想受事件影響心情，「我同一班女仔、TVB工作人員，我哋咁辛苦去為咗呢個比賽，每一日做訓練、Training，我哋真係想呈現一個好嘅表現畀大家睇。佢絕對唔會影響我喺比賽嘅表現或心情。呢啲係虛假嘅Message，我唔會去理佢哋。」

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前度不斷纏繞

被問到跟前度的關係如何？她回應：「其實當時我同佢分手之後，佢係不斷咁聯絡我，Send Email畀我，我冇覆佢。我上個月參選時佢有Send Email畀我，佢話電視上睇到我，話會支持我，叫我加油。呢個係上個月發生，我自己就好Shock，佢點解會喺4日之前搞呢啲嘢。佢嘅情緒係好不忿，不斷Send Email我都冇理佢。」

對於被前度指持有假學歷，Michelle否認並謂：「參加港姐第一輪面試我就交咗學歷方面嘅Prove畀大會，大會都會做一啲Fact Check、Background Check，會做一啲調查。我喺港大讀緊碩士，同莊子璇一樣，一間學校，呢方面係冇辦法假㗎。」

對於被前度指摘出軌，她說：「呢啲更加唔係真。我同佢分手有一年幾喇，我唔知係咪佢心入面仲覺得我同佢一齊，咁就係佢自己嘅問題喇。我希望佢可以快啲行出呢段Obcession，咁佢都會健康啲開心啲，唔會咁多負能量。（拍拖）差唔多一年。佢唔係香港人，新加坡人。我媽咪叫我唔好再覆佢，交畀律師打理，叫我專心比賽就好。」

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最上鏡小姐評判陣容

16位佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、 8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、 16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）。

而今年港姐評判包括：香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士、2000年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳士；及及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP。

至於最上鏡小姐評判有陳嘉容、張曦雯、馬興文及葉念琛。

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記者：游艾維