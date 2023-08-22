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【網民熱話】李璨琛太太將細女塞入紙箱　遭網民聲討玩得過火：為咗呃like走火入魔

娛樂 13:10 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩名愛女Lucy（李元元）及Sucy（李斐斐），Sophia亦不時晒囡囡的生活點滴，而Lucy憑着古靈精怪的性格深得網民寵愛。

【人氣星二代】李元元從肚腩仔頂同學變乖學生　5歲Lucy獲幼稚園頒操行獎

將Sucy放在紙盒內被狠批

近日Sophia分享Sucy的相片，引起網民熱議，皆因她將未夠半歲的初生BBSucy放在紙盒內。第一張照片是地上放著一個大小如鞋盒般的紙盒；第二張Lucy開心地打開紙盒，隱約見到BB的肉腿；第三張見到Sucy曲着身子被放在盒子內，樣子顯得有點不安。

事後Sophia可能知道自己今次玩得過火，不到半天便急急刪圖，不過仍有網民將截圖上載到討論區，結果引起網民聲討，批評玩得過火：「為咗呃like走火入魔 連蓋都冚埋一陣焗親點算」﹑「告唔告得虐兒」，大鬧她此行為非常不當。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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