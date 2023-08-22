【網絡熱話】三輪車伯伯亂過馬路刮花500萬名車 車主只求賠200元獲讚大方

近日內地發生了一件為人熱議的交通意外，一架法拉利被一輛電動三輪車撞到，最後，法拉利車主竟然只要求對方賠償約2百元人民幣。網友們對法拉利車主的做法反應兩極，有人讚賞他慷慨大方，但有人卻認為金額應調高才有教養意義。

最新影片推介︰

綜合內地媒體報導，事發時間為8月15日的上海市。當時一名男士駕駛著一輛鮮黃色的法拉利、在直行車道停車並等待紅綠燈，此時，車旁有一名老伯駕著電動三輪車想要壓線穿出，但不小心擦撞了法拉利。

根據事發後拍攝現場的影片可見，法拉利左邊的倒後鏡被刮花了不少。法拉利車主表示，當時該名老伯還想直接開車逃跑，是他逼迫對方才停下車來。意外後，旁邊圍起了不少群眾，本以為法拉利車主會開出個天價，但最後的賠償金額卻只是人民幣190元（約205港元），令人難以致信。

法拉利車主事後透露，該法拉利入手價是人民幣450萬元（約486萬港元）。而他當下的想法是不想追究，但要求對方必須賠償，所以象徵性地收取一個數目。對於後續的維修，他表示自己會修理一下，然後補點漆便好了。

影片獲得近800萬次的瀏覽量，超過7萬個的按讚，不少人稱讚法拉利車主十分有氣量，「這尺度拿捏的很好，既人性化，又有警示意義」、「這事明顯是老頭的不對，法拉利車主為人真大氣」、「富而仁的車主；祝福你平安健康！」；不過，也有網友認為賠償太少會助長老伯再犯的機會，「老頭樂不嚴管，不制裁，那就是縱容！」

事件中老伯駕駛的電動三輪車是現在內地時興的「老頭樂」，因為方便駕駛，常被中及老年人用來作短途代步之用。但是，其安全隱憂也一直帶來爭議。

事件發生後，有民眾更重提禁止其行駛之舉，

老頭樂連保險都沒有，在路上完全不管交通規則，車牌號隨意編寫，也不需要駕照，問問開老頭樂的有幾個知道交通規則，很多車主遇到老頭樂都恨的牙癢癢，這難道不是問題核心？

此外，有媒體更就著事件，在網上發起投票活動「如果看待城市老年代步車？」，有約1.6萬人參與投票，結果有近4成人贊成表示應該全面禁止。

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責任編輯︰陳珈希