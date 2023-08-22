【釀魂】Anson Lo虛心向前輩姜大衛學演技　導演讚教主放下偶包演戲夠敬業

人生總帶有遺憾，若你未能解開心結，恐怕會變成心魔。由盧瀚霆（Anson Lo）、姜大衛（John哥）、陳紫萱（Summer）等主演，荷里活回流的新鋭導演岑嘉彥首次執導的驚悚片《釀魂》之中，有股神秘力量牽引一眾角色到渺無人煙的赤坎村，並利用各人埋藏已久的心結去展開連串恐怖事件。

老戲骨John哥、新演員Anson Lo和陳紫萱都是首次參演驚悚片，3人連同導演岑嘉彥齊接受TOPick專訪，談及拍攝上的挑戰。

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姜大衛不擺款

John哥直言今次是從影以來第一次飾演殺人兇手，更是一名污糟邋遢的老人家，「我一向做開英雄和有錢佬！」他沒想過能參演驚悚片，並非人人有機會。

講到今次影片最難忘的地方，John哥指是演殺人碎屍釀酒的獨腳戲，從影多年的他事前也擔心自己做不來，坦言表面看起來是平常心，其實內心壓力很大：「我明知那些是豬肉，但我要當那些是人肉，然後將其浸入酒瓶中，做完那場戲我都幾驚，幸好自己很快能跳出來。」

身為大前輩的John哥，在一眾新演員面前絕不擺款，「我經常開玩笑講爛gag，想大家放鬆一點，希望他們不會驚我，最多驚我的角色。」

▲ John哥這位大前輩十分和藹可親。

從John哥身上偷師

Anson Lo表示從John哥身上學會從容，冷靜地講對白，身為演戲初哥的他講對白偏快，有幸得到前輩教導下改善了缺點，還稱單單在旁欣賞John哥的演出，已經獲益良多。

John哥聞言也感到欣慰，又讚揚Anson與自己聯手對付朱栢康的打鬥戲表現不俗，雖然Anson的動作不多，但都有危險性。「背脊的動作沒有眼，我下意識感覺到他的處境幾危險，對於一個新的動作演員來說，是比較難應付。」

▲ 《釀魂》

互相欣賞送高帽

兩人互笠高帽，講到打鬥場面Anson Lo則戥前輩辛苦，因前輩的角色好打得，自己飾演的張子傑是一個文質彬彬受保護的男孩，他說：「John哥在每一個打鬥場面都要拍攝多角度，所以要拍很久，而我只是縮在後面被受保護，不懂打架，John哥就像保護我們這班細路仔。」

Anson在戲中更為John哥與飾演女鬼小晴的陳紫萱解開父女心結，兩人的父女情成為戲中的催淚點。

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被父女情感動

拍攝前Summer看了多套鬼片和John哥過往的作品，以幫助自己投入角色，她認為做鬼之前都是人，所以小晴無論是鬼是人，最愛都是爸爸，所以特別投入對爸爸的愧疚之情，尤其當她見到John哥一身悲慘造型，「John哥的笑容加上一身悲慘的造型，激起我很想保護爸爸的情緒了。」

「所以是她帶返我入戲！」John哥盛讚阿女做得好，他指「人鬼父女情」也很難做，對他來說也是另一大挑戰：「拍攝時她是從後攬著我講對白，但我要做到看不見、聽不見，也感覺不到她攬著我，只是感應到她的聲音，那場戲真是很特別。」

作為旁觀者的Anson Lo也深受父女情感動：「他們也感化了我，令我覺得自己都要Let go，要釋懷自己的不快。」

▲ 陳紫萱

導演讚教主敬業

導演岑嘉彥讚揚兩名新演員Anson Lo和Summer的事前準備充足，同樣是靈敏的演員，「他們二人都花了很多心機去設計角色，前期做了很多準備工夫，特別是Anson會以聽歌作為他入戲的方法之一，他們接收到身邊人的戲後，會交出更加好的東西出來，所以我和他們合作得很愉快。」

年僅30歲的岑導又大讚資深的John哥沒有架子，作為演員游刃性高，拍攝打鬥場面更親身上陣，「他被朱栢康fing來fing去也沒有怨言，大家看著屏幕也戥他好緊張。」

身為偶像派的Anson Lo在電影中會被鬼上身，事前除了聽歌之外，又看了很多驅魔電影學習：「都幾難得會有俾鬼上身的演出機會，哈哈。」岑導讚教主一早報定案不怕污糟，可以盡情叫他瞓泥土、爛身爛世，不必理會形象。

▲ 《釀魂》

工作狂Anson Lo

整部電影希望帶出人要放下執念，解放心魔。岑導稱自己未有一個最緊張、最有執念的事，他認為最重要不會把執念發大至著魔，或被慾望驅使到負面事情。

剛完成首次個人演唱會的Anson Lo，笑言自己的執念就是不肯放假，被家人不斷「詐型」。他解釋公司主動提出讓他自由攞假，但他不欲延後工作影響各單位，因此向公司say no。「屋企人好想和我去旅行，是我未放得低（工作），未釋懷對屋企人的內疚，工作要緊。」

連放幾日假也不願意？「放幾日只可以去長洲……他們已經常去日本，不想再去，家人都有很多執念，哈哈，很想去兩星期歐洲旅行，我就說我未能令你釋懷了，我不想放兩星期假，不想令別人的工作不方便，所以我叫他們先自行去玩，他們已退休了，想幾時去都可以，幫我去住先。」

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至於年輕貌美的Summer經常在美食和keep fit之間有執念，在拍攝期間與監製黃永峯就著這個問題出現小磨擦，監製希望她在戲中保持身型，勸告她吃少一點，令Summer曾感到氣憤。後來她放下執念，聽話等到煞科才吃，「我學會不必執著要即時滿足自己的欲望。」

被問到拍攝時有沒有發生靈異事件，John哥突然語出驚人，「其實到處都有的……」嚇得在場人士不斷四圍張望，「他們本身寂靜無聲，沒事的。」John哥安撫眾人道︰「現在香港很好了，即使荒廢的地方都很少（靈體）了，以前我們開工呀，去到元朗、古洞、上水、清水灣、西貢到處都話有。」

Anson Lo戰戰競競表示，今次整個拍攝過程沒有感覺到任何怪事，John哥即答：「只要做人正氣呢就不會有事，所以做人一定要正氣！」

化妝：KINGS MAKEUP / Sandy Wong@kingsmakeup（姜大衛、陳紫萱）

髮型：Match Tong（姜大衛、陳紫萱）

服裝：Maison Margiela、Lane Crawford、Christian Louboutin（盧瀚霆）；SNIDLE（陳紫萱）

造型師： PIPA Creative（盧瀚霆）

場地：STUDIOMETA

記者：林綺玲

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