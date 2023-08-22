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【香港故宮】香港故宮將辦更多外國文化展覽　另推明代生活及圓明園等新主題

社會 13:27 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

吳志華（左）與婁瑋（右）在北京會面。（黃穎津攝）

在北京故宮博物院支持下，香港故宮文化博物館去年推出旗艦青年學習及交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」，就兩地如何推動中華文化傳承展開交流。 

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故宮博物院常務副院長婁瑋形容，故宮博物院與香港故宮是「兄弟」關係，北京故宮是世界文化遺產，能欣賞古建之美，但文物保護方面亦要做更多工作。而香港故宮是新建築，環境控制難度較低，雙方各有所長，可互相學習借鑒。 

至於未來發展計劃，香港故宮文化博物館館長吳志華稱，之後將會推出更多國際交流及人才培訓項目，具體將包括一系列外國文化交流展覽，如今年內香港故宮將與英國國家美術館合作，推出相關主題展覽。 

婁瑋續稱，文物外交亦是故宮博物院重要工作的一部分，他透露故宮明年亦將舉辦凡爾賽宮主題相關展覽。他期望日後展覽可與香港故宮形成聯動，在北宮和香港舉行的外國主題展覽可互相輪換。 

婁瑋又透露，香港故宮將推出一系列新展覽，包括明代生活等各種人物化展覽，以及工藝類及圓明園專題，料今年年底將開幕。 

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記者：黃穎津　北京報道

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