【塑化劑】塑化劑可致學童性早熟 醫生教6種措施遠離塑化劑

提到環境荷爾蒙和塑化劑，收到了很多家長回饋和提問，大多是希望了解怎麼樣避免接觸。其實在現在的生活環境中，無論在食衣住行育樂各方面，塑化劑的暴露已經是無所不在了。而且不只是我們的日常生活會被影響，連動物也因為生存環境被人類活動所污染，在動物的皮、肥肉、骨髓、內臟、油脂等，也都會有很多塑化劑的堆積。

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因此我們要完全避免接觸這些內分泌干擾物，其實是不太可能的，但是的確有一些做法可以提供給爸爸媽媽，幫助孩子盡量減少暴露：

1.選擇陶瓷或不銹鋼餐具

不只是塑膠餐具，各式紙餐盒、紙杯，其中內層的淋膜也都是塑化劑的來源。避免使用這些一次性餐具，可以保護我們的孩子遠離塑化劑的影響。

2.少吃油炸油煎食品

大部分環境荷爾蒙是屬於脂溶性物質，油炸和油煎的食品更容易吸附塑化劑。選擇更健康的烹飪方法，並且減少食用如動物皮、內臟、肥肉等，可以降低環境荷爾蒙的攝取。

3.選購當季盛產的蔬果

農藥與殺菌劑也是環境荷爾蒙的一種。盡量選擇當季盛產的農產品，並且在食用前清洗乾淨，能有效減少了農藥或其他化學物質的暴露。

4.勤洗手並保持室內空氣流通

常洗手可有效減少化學物質殘留，研究顯示如果搭配肥皂洗手，清除塑化劑的效果會更好。而良好的室內通風可以排除空污物質，降低呼吸道和皮膚接觸的風險。

5.孩子避免使用精油與化妝品

香精、定香劑也是常見的塑化劑來源。過量接觸精油和化妝品，可能對青春期孩子的發育有不利的影響。

6.減少不必要的藥品或保健食品

很多藥丸及營養補品會用到的腸衣，其主要原料︰ 鄰苯二甲酸酯（ＰＡＥ），已經有明確的研究證實，的確會影響第二性徵發展的化合物之一。建議家長想要嘗試任何保健食品或藥物前，先和醫師或藥師討論是否真的有必要攝取，這樣能有效減少塑化劑的曝露量。

▲ 醫生建議了6種措施遠離塑化劑，其中以用肥皂洗手最簡單易做。

減少接觸或暴露到塑化劑

上面提供的六點措施，都被證實能夠有效降低兒童的塑化劑暴露量，尤其是常用肥皂洗手既簡單又效果顯著。當然能夠減少接觸或暴露到塑化劑更好，不過這類製品在我們的環境已經無所不在，要完全避免真的不太可能。

而且塑化劑不只是會加速女孩發育的程度，在男生也可能會有陰莖短小等發育問題，所以家中無論是有男孩女孩的爸爸媽媽，一定要留意平時塑化劑暴露的程度，盡量降低小朋友被塑化劑影響的風險。

文章獲陳奕成醫師授權轉載，詳情請點擊陳奕成醫師ig

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