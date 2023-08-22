【垃圾徵費】環保署批出9份指定袋合約　料承辦商10月開始生產指定袋

垃圾徵費明年4月起實施，環保署今（22日）公佈，經公開招標程序，九份垃圾收費指定袋合約由振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司成功投得，預計各承辦商將於10月開始生產指定袋，以確保垃圾收費時市場上有穩定及充足的供應。

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環保署表示，為確保指定袋的生產質量，各承辦商均持有有效的ISO9001品質管理系統認證，亦須按合約要求於獨立認可實驗所為指定袋進行品質測試；環保署亦會隨機抽樣指定袋進行品質測試。

環保署去年6月10日曾就指定袋合約進行公開招標，惟能完全符合技術要求的標書的標價都遠高於預期，為審慎運用公共財政資源，署方取消該次招標，隨後修改指定袋的規格及標書的條款，亦允許承辦商在香港境外地區進行生產工序，以期把標價維持於原先估算之內及降低指定袋製造成本，並在今年3月31日再次進行公開招標，是次共收到45份標書，所有中標者的標價均比原先估算為低。



環保署發言人續指：政府將於立法會暑期休會後首個會議上，即10月18日，把指定垃圾收費實施日期的附屬法例以先訂立後審議程序提交立法會省覽。

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責任編輯：黃小冰