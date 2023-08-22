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【兩性關係】力數港女難追擇偶需符合4條件 港男轉戰內地女：地位平等好多

親子 14:28 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

退而求其次?!

港女愈來愈高質，擁有「三高」高學歷、高人工、高職位，所以很多港女都不肯屈就低質港男，有自稱是低質港男就在網上討論區指自己「玩極交友app都無港女要」，他因而轉為結識內地女生「唔使低聲下氣做兵仔個地位相對平等好多」，發文引起極大迴響。

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【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

自稱低質港男在連登討論區以「其實點解你哋咁反感溝大陸妹」為題，發文指自己「玩極交友app都無港女要」。他提出港女都要求以下4點:

1.身高170以上
2.有車or有樓
3.月入30kup
4.廿分健談

他自稱低聲下氣做兵仔，嘗試過用星座希望與港女展開話題，但最終不獲回覆，更指

唔係我唔想識港女，係港女放棄我。

他最終決定放棄「香港市場」轉戰內地女生:「依家轉溝大陸女生，起碼似返個人，唔使低聲下氣做兵仔，個地位相對平等好多」。文末還反問一眾港男「點解唔去溝大陸妹」。

文章引起網友極大迴響，有網民就為港女護航，指兩地文化不一樣，好難搵到個價值觀相同的內地女生「同一單新聞佢哋睇法好唔同。」、「港男港叔娶大陸老婆，最後都係離婚呃晒啲錢收場。」、「價值觀好/世界觀/政見好唔同，長遠好難一齊」

有人就指「目的都係香港身份」。有網友更用自己家庭做例子:「望下上一代娶大陸妹個啲，最後頭家咪又係散咗。利申我屋企」

亦有人指高質的內地女生要求更高「未必受你溝」。

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責任編輯：王明芳

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