【福島核廢水】福島核廢水周四排海　一文睇進口食物禁令拆解2招防輻射措施

▲ 福島核廢水周四排海，一文睇進口食物禁令範圍，拆解2招防輻射措施。

日本政府今日宣布，決定最快於周四（24日）開始將核廢水排放入大海。港府重申，為保障所有從日本進口香港的相關食品能安全食用，基於預先防範原則，計劃一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉等共10（都）縣的水產品進口。那究竟水產是包括甚麼食物？網上盛傳的一些輻射檢測方法，諸如進食碘、使用便攜式輻射檢測儀，其效益又是如何？不妨詳看下文了解。

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食安中心發言人早前表示，特區政府計劃日方一旦開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。而食安中心亦有在網頁加入有關新措施的資訊和常見問答：

1. 新措施是否取代原來禁制措施？

不是。一旦日方開始排放福島核廢水，新措施生效後，現有的管制措施仍然會維持，兩者會同時實施，詳見下圖﹕

▲ （圖片來源：食安中心）

2.水產包括甚麼食物？

水產是指魚、介貝類水產動物、兩棲類動物或任何其他種類的水中生物，且不論其生長或養殖環境是淡水、鹹水或海水皆適用。

3.什麽是乾製，或以其他方式保存的水產品？

乾製：例如風乾的鮑魚和貝類；

其他保存方式：例如「一夜干」（即以醃漬、風乾方式處理）、罐頭、真空或經加熱處理的水產食品。

4.如食品純粹經受管制都縣轉運香港會否被禁止入口？

不會。例如原產自北海道或九州的水產品，即使是經東京的水產市場轉運至香港，都不會因為途經東京而被禁止進口。

5.現時已在香港售賣的有關產品可否繼續售賣？

可以。新措施生效前已經進口香港的所有日本水產均可如常出售，不受新措施影響。

6. 哪些食物在核事故後風險較高？

一般而言，供新鮮食用的食物（例如牛奶、葉菜及水果）會在核事故發生後首先較容易受污染。

7. 食安中心如何檢查進口食品？

食物安全中心人員會先用手提測量計整批檢查食品，再抽樣進行輻射污染監察系統檢查。超過限值的樣本會送交政府化驗所，以詳細分析碘-131，銫-134和銫-137的含量。此外，還有額外的樣本送往政府化驗所作測試。

食安拆解2招防輻射措施

根據東京電力控股株式會社（東京電力）發出的報告，一個從福島核電站口岸區採集的魚類樣本，其放射性物質銫含量超出食品法典委員會指引限值18倍。銫可通過進食食物或喝水進入人體，進食後會被血液吸收，進入身體各處，主要蓄積在肌肉中。進食有關魚類或會對健康構成風險，增加患癌的機會。

對此，食安中心已調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測。8月16日，食安中心向市民提出了關於對應核事故的建議及拆解2大防輻射迷思。

迷思1：進食碘含量豐富的食物（如碘鹽）可作預防措施？

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

然而，沒有科學證據顯示，碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

迷思2：自購的便攜式輻射檢測儀可測量輻射水平？

專業用的「離子輻射檢測儀」（一般稱為「核輻射檢測儀」）應具備所須的準確度和靈敏度，並需由專業機構作定期校正，而一般自購的便攜式輻射檢測儀器，未必能達至所須的測量要求，亦可能沒有相關的專業認證和校準，因此並不能取代專業設備和人員所進行的輻射監測和評估。所以，市民若使用自購的核輻射檢測儀器，未必可以評估食物的輻射水平。

食安中心給市民建議

由於食安中心採取多項有效措施，本港市面上供應的食物不會有大量輻射污染。同時，食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果。

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責任編輯：羅嘉欣