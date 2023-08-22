【香港故宮】吳志華：有信心解決西九財政問題　盼「開源」增文創及贊助收入

▲ 香港故宮。（資料圖片）

西九文化區近日傳出面對財政困境，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，有信心解決西九財政問題，博物館需要「開源」，包括來自文創產品的收入及社會各界的贊助。

香港故宮早前公布調整標準門票收費，成人票價將由50元升至60元。吳志華表示，香港故宮早前舉行的「百樣玲瓏--卡地亞與女性」展覽錄得22萬觀眾購票入場參觀，可見觀眾樂意觀看高水平展覽。而票價調整已考慮觀眾的可承受水平，內地不少專題展覽收費亦達100元以上，香港故宮日後會定期檢討票價，亦會撥出1成門票予低收入家庭。

目前香港故宮海外觀眾僅佔1成。吳志華指，疫情結束至今只有8個月，旅遊業亦需要時間恢復，現時海外觀眾佔比水平已「不錯」。

他續稱，有信心解決西九財政問題，但博物館並非短期項目，要保障可持續發展，需要「開源」。他表示，除文創產品是重要收入來源外，故宮亦正尋求不同機構支持，例如贊助低收入家庭入場參觀等慈善項目。

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記者：黃穎津