《Moving超異能族》27歲高允貞演高中生　小全智賢凍齡有術零違和

▲ 有「小全智賢」之稱的高允貞，演有重生能力的異能學生。

Disney+ 韓劇近日上架的《Moving超異能族》，跟韓國同步播出，現已一口氣播出9集，被網民譽為韓版《復仇者聯盟》。

這原創韓劇集結了趙寅成、柳承龍、韓孝周、車太鉉的實力演員，又有高允貞、李正河等年青人氣偶像，講述一個橫跨30年兩代超能力人命途多舛的故事，以強勁特效打造韓流超級英雄。

▲ 趙寅成和韓孝周，曾是國家的異能特工，但因一事被迫分開及隱姓埋名。

《Moving超異能族》改編自韓國被譽為「第一代網絡漫畫家」姜草的作品，這位人氣極高的網漫作家，至今共有6部漫網作品被改編成電影，並曾為電影《韓流怪嚇》前傳擔任編劇，成為涉足網漫、電影、劇集的多元創作人。

而此劇根據姜草於2015年發表的同名網漫改編，並由他負責劇本創作，以確保作品圍繞原作主旨，同時加入全新篇幅，強化網漫未有提及的情節背景。姜草更參與了柳承龍、韓孝周、趙寅成的選角，可說是把其作品原汁原味強化呈現。

▲ 車太鉉演有電擊能力的異能人，為搵食扮閃電俠。

守護異能下一代

劇情講述以異能協助國家對抗敵人的神秘官方組織成員，多年前小隊成員收到解散的命令，於是隱身於平民生活之中。

這批不同身份的異能人，與繼承他們超能力的子女，本以為可以換來平靜生活，但一個擁有強大能力的異能者突現出現追殺，為了存活，兩代異能主角只好作出拼死作戰！

▲ 高允貞十分搶鏡。

共有20集的此劇，分開兩條主線發展，頭7集故事集中於異能人的第二代，集中講金奉晳（李正河飾）與張喜秀（高允貞飾）的高中校園生活，二人知道對方同為異能人後互守秘密，並發展出青春初戀情懷！另一方面，神秘異能殺手Frank（柳承範飾）奉命對散布在不同地方的異能人作出狙殺。

第7集之後，上一代異能人金斗植（趙寅成飾）才正式登場，故事亦轉回到各明星級演員身上，揭開韓國首代異能國家特工的種種過去，以及交代了李美賢（韓孝周 飾）與金斗植由熱戀夫妻，無奈各自分開的往事。

▲ 扮高中生。

《還魂》女星搶鏡

另外，戲中兩小無猜的男女主角李正河和高允貞，也帶出清新可喜的校園戀愛故事。

本是小鮮肉的李正河，更為角色增肥60多磅，相當敬業。

▲ 青春初戀情懷。

而曾演《還魂：光與影》的上位女星高允貞，以27歲之齡演出高中學生，清純外表穿上校服毫無違和，劇中她演擁有重生能力的異能第二代，其中一隻講她獨自在泥地跟17名學生對戰，拍攝過程中完全不錫身，弄至滿身泥濘及傷痕，表現令人刮目相看。

有「小全智賢」之稱的高允貞，自5歲起便學習芭蕾，成長過程中也接觸花式溜冰和游泳，並養成習慣，成為凍齡方法。

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記者:區家歷