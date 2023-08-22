【搞活夜市】黃傑龍倡推「50% off消費券」　總消費金額一半由政府埋單

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政府今日提倡搞活夜間經濟，各界均出謀獻策，稻苗學會榮譽會長黃傑龍今（22日）在社交平台上倡當局推出夜市消費券，以鼓勵市民下班後「食埋餐飯，睇埋場戲，買少少嘢先返屋企」，又指若技術許可，政府可考慮「50%off消費券」，即先扣除夜市消費券，最高扣總消費金額一半，而餘下金額則由市民自付。

他並指，夜市消費券應使用於星期1至5晚上6時至凌晨2時後的所有本地消費, 而週末及公眾假期則全日適用，但應限制網上消費及與出境旅遊相關的消費不能使用，例如買機票或出境旅遊。

另外，自由黨日前見特首李家超就2023年《施政報告》提交建議，其中也提到香港經過三年疫情，市民和旅客的生活及消費模式都有所改變，晚市人流更見疏落，香港欠缺夜市活動，亦影響內地旅客訪港及留港過夜的意欲，建議政府在適合地區恒常開設特色市集；在啟德遊輪碼頭、西九文化區等遠離民居地點開設夜市場；在適合地區以「朝行晚拆」方式開設短期夜市；長遠可參考泰國、南韓、台灣等地做法規劃開設長期的大型夜市；並推動不同業界共同參與，如推電影午夜場優惠價、私人商場夜間營業並提供購物飲食優惠等，重塑香港「不夜城」

自由黨亦強調，政府部門需積極配合，如統一由一個部門辦理有關夜市的各種如防火、衛生、飲食等經營牌照的申請，並要求一些為市民提供辦證服務的部門特別安排人手在晚上辦公，讓市民可選擇在晚上申領辦證，無須在日間請假。負責當局及夜市承辦人也要派人管理夜市所產生的衞生及維持秩序問題。

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責任編輯：黃小冰