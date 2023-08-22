【P1X3L 5G上台計劃】台灣一期一會公演　彼此感激互相扶持收穫珍貴回憶

▲ 《P1X3L 5G上台計劃》

由P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），以及葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）同鍾卓穎（Ash）主持ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》，今晚（8月22日）播出的一集，眾主持到台灣西門紅樓進行一期一會的公演。

由於排練時間緊絀，他們都擔心無辦法呈現一個完整的表演。公演開始前，已有Fans帶同應援到場，Sica媽媽亦有現身支持。

Phoebus感觸指：「係上台之前一直都俾壓力自己。同自己講千祈唔好辜負嚟台灣支持嘅Fans。香港觀眾由未接納P1X3L，到宜家開始有人認識同支持。我覺得每一樣野都係好難得。」

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 吳啟洋 ▲ 歐鎮灝 +6 +5

見證成長和努力

而表演新歌的Win Win完成後十分滿足：「其實一直都好驚係台上面拎支咪同聽到自己把聲。但係宜家竟然可以係台上面唱完一首歌！我覺得呢個係叻叻！」此外，8位主持分成不同的小組單位表演多首歌曲，令全場氣氛高漲。



隨後，Alice更眼濕濕感激隊友令她的組合夢想得以圓滿。Sica亦淚崩指這次舞台有《全民造星》時的感覺，感到十分熱血和開心。

Yoyo分享指，希望大家可以一齊見證著自己的成長和努力，而George表示：「每當我地一齊嘅時候，感覺係最自在同舒服。最正嘅地方係，我地都好Enjoy呢個節目，亦都有我地各自獨有嘅Vibe係入面。」

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