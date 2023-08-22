【寵愛Pet Pet】難忘跟冬甩父子同場時光　招浩明3招訓練愛犬變狗明星

▲ 冬甩搶鏡不遜周嘉洛。

由林夏薇、周嘉洛等主演《寵愛Pet Pet》，本周來到結局篇，兩位主角感情線固是焦點，不過劇中的「月老」金毛犬冬甩，同樣十分搶鏡。

其實冬甩是有份演出《寵愛Pet Pet》的演員招浩明所養的金毛犬，現時3歲，真名叫Romeo，在演出《寵愛Pet Pet》前，也曾演出《愛‧回家之開心速遞》，又拍過《超級毛特兒大賽》，甚有有明星相。

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▲ 招浩明「父子」一同演戲。(受訪者提供)

招浩明在養金毛Romeo前，也養過不少寵物，如白鴿，魚、烏龜等，但自言最深刻都是Romeo，像是緣份造成相遇。

他分享:「當時沒特別想養狗，但一向都鍾意金毛尋回犬，因為看過很多影片，知道金毛尋回犬好純，對小朋友和老人家都特別好，是一種好sweet的家庭犬。偶然一次見到有人（在領養群組）分享當時3個月大的Romeo短片，覺得好合眼緣，特別喜歡牠肢體動作及百厭笑容，心像被融化了，二話不說決定帶牠返屋企。」

狗狗自小受訓練

其中最難忘的經歷，相信便是愛犬被發掘成狗明星，因之前劇組同事需要找狗隻拍攝，知道招浩明有養金毛，便邀其愛犬參演客串過《開心速遞》及《神奇的燈泡》。

「當《寵愛Pet Pet》進行全港招募狗隻拍攝時，公司同事便推薦我帶Romeo去試鏡，當時監製、導演、編劇及部分演員都在場，大家對Romeo像一見鍾情。導演特別喜歡Romeo表情多多，順理成章便成功入選，我相信牠跟我和劇組之間都是有緣份。」

▲ 招浩明、林夏薇和劇中的冬甩有不少對手戲。

Romeo對拍攝十分適應，原來自小已有訓練。「以前我跟過一位專業犬隻訓練師，學習過一些基本技巧，再加上自己平時都會上網搜集不同資料，Romeo一歲前，便看了很多關於狗隻訓練的教學，所以牠的服從性都幾好。」

另外，他表示：「拍攝前，通常我會看完劇本，然後看哪些指令合用，或者在現場跟工作人員研究如何做到劇本需要的劇情，故台前幕後的合作性都好高。」

在《寵愛Pet Pet》中，Romeo由頭演到尾，且有不少戶外戲，招浩明指對狗狗來說，拍攝過程一定會辛苦，幸監製及劇務同事都很細心，對Romeo照顧有加。

「雖然每次要帶一隻大狗出入電視城，有時都會很累，但每次見Romeo返到公司，都一副興奮期待樣，相信牠其實好鍾意返去，我覺得這份興奮情緒都感染到大家，整個廠都好歡樂，氣氛真的很好。」他笑指Romeo有時都會百厭、扭計，但全劇組人員確很錫牠，會諗好多方法去哄。「最常見是請Romeo吃東西，拍完套劇，牠明顯肥了不少！」

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他道:「有時Romeo未必第一個take就做到最理想的效果，大家都好有耐性，用不同辦法去應對劇本和導演的要求，務求做到最好為止，有時劇本上見到有些表情像很難實行，但偏偏每一次大家都會諗到辦法去完成。」

招浩明最難忘的一次，是有次跟《開心速遞》的拍攝撞期，家人有事不能幫忙，故要Romeo自己「返工」。

他笑言：「記得那日開外景，公司安排了專車來我家接Romeo去拍攝現場，最初我都好猶豫，到底可否讓牠跟車，故一直同司機溝通，但司機說Romeo好乖好定，一直坐在後座睇風景，我就很放心，大家都講笑說Romeo以後收到通告可以自到！」

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難忘動人互動時光

劇中，招浩明跟Romeo有不少「兩父子」同場演出，狗狗又能分辨到自己是演戲嗎？

他解說：「我和Romeo拍攝這段時間，牠有時是分不到自己哪時是Romeo，哪時是冬甩，所以我大部份時間都會用回Romeo這個名，始終一路以來的訓練都如此叫牠，例如拍近鏡時，我會盡量叫牠真名俾反應，有時wide shot難以叫Romeo，就會叫冬甩。」

▲ 金毛需要很多運動量，主人們要留意了。

劇中周嘉洛演動物傳心師，作為狗主，招浩明坦言天外有天，這世上還有不少人類未清楚的事物，故可能真有方法跟動物溝通，但最重要還是自己學識怎樣去跟寵物相處：「透過細心觀察動物行為，從而滿足牠的慾望，並照顧牠一生一世，永不棄養。因為在我們的生活有工作、娛樂、朋友，但在動物的世界便只有主人。」

他說養狗的人，便明白人狗的互動會比較多，真的感受到是人類最好朋友。「人和狗狗的感情互動真的好豐富，彼此很多好強的聯繫，難忘事真的數之不盡。」

記者：陳家昌