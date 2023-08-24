7成半港人有腸肉粒  腸胃科醫生推薦王者護腸益生菌

有研究指出，78%港人有腸肉粒問題，而有9成腸頑均由腸肉粒演變而成，當確診第四期腸頑存活率更低於1成，所以腸肉粒的後果及嚴重性絕不可輕視。都市人生活緊張，飲食高脂低纖又不定時，往往很容易會導致腸道健康問題，輕則例如便秘、肚脹、腹瀉等，嚴重更會引致腸肉粒和增加腸頑風險！而腸肉粒更有年輕化的趨勢，所以更要及早正視及改善腸道問題。近年，益生菌大行其道，市面上湧現了很多不同種類和功效的益生菌，聲稱能改善腸道問題，大家應如何選擇合適自己的益生菌呢？這次特別邀請到腸胃科醫生吳文傑為大家一一解答各種護腸益生菌的迷思。

▲ 腸胃科醫生吳文傑 （現職台灣醫院腸胃科主診醫生）

年輕人大便出血誤以爲是痔瘡



吳醫生指出台灣最年輕的腸頑患者是一個10歲的小男孩，他持續半年有腹痛、血便、排便不順等的情況，後來被診斷為腸頑第三期，病因為偶發性基因突變，所以有腸頑家族史的人要特別留意。而吳醫生遇過最年輕的患者是一名27歲的女子，她因為大便出血而求診，一開始大家都以為是痔瘡，後來為她進行大腸鏡才發現在結腸長了腸頑細胞，這令吳醫生也感到很意外，因此別以為年輕人就不會有腸肉粒和腸頑的風險。



常吃甜食和加工食品 易養成腸頑



吳醫生表示，腸頑其實是吃出來的，年輕人都喜歡吃甜食和加工食品，過量攝取糖分和味精等化學添加物，會破壞腸道黏膜，讓腸道毒素攻擊各身體細胞，增加生腸肉粒的風險！而有台灣醫學機構醫師指出百分之九十腸頑是由腸肉粒引起，吳醫生更指出如果有以下特徵，腸肉粒風險亦會更高。

吳醫生建議大家平日要好好改善飲食習慣，多吃高纖維蔬果和少吃紅肉、甜食和加工食品。亦可補充醫學級方程式益生菌去維持腸道健康，增加腸道好菌，減低壞菌破壞腸壁，更可減低腸肉粒及腸頑風險。

▲ 醫之選超強益生菌 • 元（微生態護腸配方）經科研實證，可有助減低腸肉粒活躍度及風險達78%*，以及有助減低腸頑風險達54%*，幫助修復腸道黏膜，重建保護屏障，維持腸道健康！





如何選擇優質又有效的護腸益生菌



市面上林林總總的護腸益生菌到底應如何選擇？當然選用腸胃科醫生推薦的醫之選超強益生菌 • 元（微生態護腸配方），具有科研實證，可有助減低腸肉粒風險達78%*，與市面益生菌產品比較，醫之選更勝一籌。相反市面上一般的護腸益生菌只能紓緩輕微腸道問題，如便秘、肚脹、腹瀉等，但卻未必能減低腸肉粒和腸頑的風險。



只有醫學級方程式益生菌 才可有助減低腸肉粒及腸頑風險



醫之選超強益生菌 • 元（微生態護腸配方）含有ST菌（嗜熱鏈球菌）及刺雲實膠，研究指出能修補腸道黏膜，減低腸道惡菌滲透率，除此之外更含BL菌（長雙歧桿菌），LP菌（胚芽乳酸桿菌）及維他命D3的特定醫學級方程式益生菌配方，才可有助減低腸肉粒及腸頑風險。

醫之選超強益生菌 • 元 （微生態護腸配方）是由本地大學教授研發，包含6種益生菌、4種益生元及維他命D3等獨特專業配方，專門針對腸道都市病。科研實證可有助減低腸肉粒活躍度及風險達78%*，以及有助減低腸頑風險達54%*，4星期内減少腸道惡菌滲透率33%*，幫助修復腸道黏膜，重建保護屏障，維持腸道健康！更有意大利專利活菌及鎖菌技術，能提升益菌存活率高達250%及促進益生菌5倍穩定繁殖，確保益生菌能抵抗胃酸，直達腸道發揮功效，是幫你擊退腸道都市病的益生菌首選。而市面其他益生菌產品未必有這些成分及功效，消費者需謹慎選擇。

懂得及早護腸便可免受頑疾的侵害，今天起就開始服用醫之選超強益生菌 • 元（微生態護腸配方），為你的腸道健康護航！

*Data on File

（特約）