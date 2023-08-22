【抗癌水果】每日食一條未熟香蕉　研究揭有助降低60%患癌風險

▲ 每日食一條未熟香蕉，研究揭有助降低60%患癌風險。

香蕉營養豐富，原來也有防癌功效。台灣有醫生近日就引述一項研究，指出每日食一條青香蕉，有助降低患上某些癌症的風險多達60%。

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台灣腎臟科醫師江守山日前在Facebook分享，引述醫學期刊《癌症預防研究》（Cancer Prevention Research）在2022年刊載的一項研究顯示，每天食一條青香蕉可降低患癌風險。該項研究追蹤近千名「林奇綜合症」患者，在兩年期間，每天服用相當於一條青香蕉的抗性澱粉。

研究結果發現，雖然並沒有因此降低患上結腸癌的風險，但對於某些消化道癌症，如胃癌、膽道癌、胰腺癌及十二指腸癌等，患病風險則降低60％。

江守山指出，除了青香蕉含有抗性澱粉，其他食物包括燕麥、穀物、麵食和大米、豌豆及蔬菜，都含有抗性澱粉，並引述研究人員表示，抗性澱粉是一種碳水化合物，不會在小腸中消化；相反，它會在大腸中發酵，為有益的腸道細菌提供營養。研究人員認為，抗性澱粉會改變膽酸的代謝，否則膽酸會損害DNA，繼而導致癌症。

其實除了未熟的青香蕉之外，「斑點蕉」也曾被日本醫學研究證實，有助殺死癌細胞。東京大學一項研究發現，熟的香蕉含有可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF），有助加強白血球功能的作用，比外皮仍是黃或青綠色的香蕉高出8倍。

報告更指出，如果每天吃兩條黑斑點香蕉，持續一個月，除了抗癌，更可以有降血壓、增強心臟功能及改善腸道健康的益處，有助減低缺血性中風機率達49%，並對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

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責任編輯：羅嘉欣