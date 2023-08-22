【工傷僱員復康先導計劃】計劃共447人參與過半已康復　孫玉菡：考慮擴大計劃

▲ 勞工及福利局長孫玉菡正考慮擴大計劃。(陳靜儀攝)

政府去年9月推出「工傷僱員復康先導計劃」，資助建造業工傷僱員，以公立醫院的費用，接受私家門診的復康治療；至今已有447人參與，當中260人已康復。勞工及福利局長孫玉菡形容計劃有突破性，可以讓工傷僱員在「黃金期」盡快接受治療，加快復原，讓工人盡早重返工作崗位。他表示，考慮擴大計劃範圍，例如涵蓋飲食業。

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中大醫院是其中一間參與計劃寬私家醫院。中大醫院行政總裁馮康表示，先導計劃下，有個案經理跟進工人情況，制訂復康計劃，有助工人更快康復，盡快返回工作，在目前行業人手短缺之下，能發揮重要作用。中大醫院註冊物理治療師胡存孝表示，大多數參加者都是骨折或肩膀痛等。他指，骨折病人的黃金治療期是4至6星期，越早治療越好，否則有機會無法完全康復。他表示，每名患者需接受物理治療的中位數是16次，會按病情需要再加減治療次數。

▲ 僱員進行復康治療的示範。(陳靜儀攝)

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責任編輯：陳展棋



