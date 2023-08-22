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《美容師節2023》盼吸引新人入行　年青美容師獲業內表揚得獎

休閒消費 15:14 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

青年美容師金獎得獎者李凱琳。

由國際斯佳美容協會、香港國際專業美容師協會、香港化粧品同業協會、香港國際專業導師協會和國際專業美髮美容協會聯合舉辦「美容師節 2023」，透過一連串活動宣揚美容行業，吸引更多年青人入行。

今年加入「資歷架構」元素以「專業資歷盡顯實力」作為活動標題，上周六（8月19日）在「美與健生活博覽」舉辦頒獎禮，選出優秀美容師及最傑出友善僱主。

是次頒獎禮上，由全國政協委員立法會批發及零售界議員邵家輝 JP、商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP.、僱員再培訓局行政總監吳國强先生, BBS和資歷架構秘書處總經理黎英偉先生擔任主禮嘉賓。而「美容教母」鄭明明更任美容師節2023榮譽主席。

最後優秀美容師金獎得獎者陳佩婷

在頒獎禮致辭上，邵家輝議員指出香港的都市生氣活力就是有賴像美容的服務行業從業員專業化的努力。陳百里副局長亦表示，「政府會不停為香港中小企加油打氣，展覧的內銷資助一直會延展至2026年！」

吳國強總監直言僱員再培訓局會根據香港都市化的發展去開辦不同的課程，「美容美髮就是重點項目。」黎英偉總經理亦講到：「資歷學歷等同重要，資歷架構就是為業界終身學習提供更有系統的平台！」

最傑出友善僱主得獎者梁苑珊

是次「優秀美容師」評分是根據個人資歷架構最高級別的專業技能、有關的工作經驗及資歷架構如何有助個人進修及行業技術發展個人抱負及美容服務心得，以自己專業知識技能，為顧客解決有關美容上的疑難及展示應變能力。

最後「青年美容師金獎得獎者」由李凱琳奪得；「優秀美容師金獎得獎者」則是陳佩婷勇奪。

至於 「資歷架構友善僱主」評分則是根據僱主非常了解資歷架構的目標，能全面地在企業推行資歷架構，在行業內協助推動資歷架構長遠的計劃及願景推動資歷架構行動有積極正面的效果，而「最傑出友善僱主得獎者」就由Elegant Beauty & Health Group Ltd的梁苑珊榮獲。

記者:eric

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