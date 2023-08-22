【核廢水】水果商戶稱日本水蜜桃數月前突滯銷　現改為韓國進口以免血本無歸

▲ 日本政府將於周四（24日）開始將核廢水排放入大海，首當其衝影響本地水果市場。（陳靜儀攝）

日本政府將於周四（24日）開始將核廢水排放入大海，首當其衝影響本地水果市場。有水果檔負責人表示，有關行為一定會影響生意，惟難以估計受影響程度，不過指店舖仍會視乎香港政府對食品入口的限制，再作打算。

記者今午到九龍城多間水果店視察，其中水果檔負責人葉小姐表示，部分顧客會就日本排放核污水，而暫停購買及進食日本進口水果，因此她認為一定會影響生意，惟難以估計受影響程度。她亦分享，以往日本水晶梨及水蜜桃十分受顧客歡迎，但相信今年中秋節，日本水果銷情會比往年遜色，不過指店舖仍會視乎香港政府對食品入口的限制，再作打算。

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侯王道一間水果店的職員指，未聽聞有顧客會因為日本排放核污水，而暫停購買及進食日本進口水果，不過指往年中秋，大批市民會搶購日本水晶梨、水蜜桃及桃，發現今年市况確實比往年遜色。九龍城街市內一間水果店的負責人陳小姐亦表示，有市民會選擇花80元購買，現時當造的水蜜桃，故認為仍然有價有市，並指店舖仍會入口暢銷的日本水蜜桃，但亦要視乎政府對食品入口的限制。

賈炳達道一間水果店的負責人陳小姐則表示，數個月前發現，以往暢銷的日本水蜜桃突然滯銷，所以她為免血本無歸，現在轉為進口韓國水蜜桃。

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記者：黃傑偉