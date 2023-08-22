【福島核廢水】日本周四排放核污水　特區政府同日禁止10都縣水產入口

▲ （曾耀輝攝）

日本政府今（22日）宣布，將於周四（24日）開始排放福島核污水入海。環境及生態局局長謝展寰表示，不能輕視核廢水排海帶來的海洋生態及食物安全風險，給予預先防範原則，特區政府將由本月24日（周四）起禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口本港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，相關食物安全命令明日刊憲。

食物安全中心也會加強對日本進口食品的檢測，雙重保障進口食物安全。環境及生態局及相關部門組成的跨部門工作小組明日會舉行聯合記者會詳細講解加強保障日本進口食物安全的整個安排細節。

為讓市民更好掌握日本進口食物的最新安全資訊，局方每個工作天會發新聞公告，公佈日本進口食品樣本的輻射測試結果、本港水域的環境輻射水平和本地魚獲的輻射水平。天文台、食安中心、漁護署也會在網站公佈有關結果。

至於禁令將維持多久，謝展寰稱沒有既定時間表，要視乎排放後的具體情況和日本政府監測系統如何，會在有信心真的安全時考慮放寬，要有多點資料和證據。

被問到預計禁令會減少多少日本食品進口，謝展寰稱難以估計，指日本有23個縣輸出食品，當局只是禁其中10個，業界仍可向其他縣購買，要視乎業界的入貨情況，他相信業界一早知道政府會有相應措施，會向不同來源地購買食品。

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記者：黃小冰