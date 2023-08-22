【殺校】雲景道北角官立小學2026年全面停辦　明年9月與北角官小展開合併計劃

▲ 教育局宣布北角官立小學（雲景道）將於明年起與北角官立小學合併。（校網圖片）

學生人口減少，再有官校被「殺校」。教育局今日（22日）宣布，鑑於本港整體入讀小學適齡人口呈「結構性下降」及灣仔區小學學位需求持續減少，北角官立小學（雲景道）將於2026/27學年起、即3年後全面停辦，並於2024/25學年、即明年9月起不再招收小一生，並停辦小一至小四課程，與北角官立小學展開合併計劃。

2023/24學年於北角官立小學（雲景道）就讀小一至小三級學生，明年9月將獲安排轉校升讀北角官立小學，局方會為欲轉讀灣仔區其他官津小學的學生家長提供協助；小四至小六級學生則會在原校原址完成高小課程。

教育局解釋，鑑於香港整體入讀小學的適齡人口呈結構性下降，而北角官立小學（雲景道）位處的灣仔區小學學位需求亦持續減少，教育局作為官校的辦學團體，經詳細考慮各方面因素，包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展需要和政府資源運用，決定合併北角官立小學（雲景道）與位處東區的北角官立小學。

教育局發言人續指，北角官立小學（雲景道）前身為北角官立小學（下午校），與北角官立小學「本屬同源，背景相近」，形容是次合併「讓兩校師生再次結合，延續兩校的歷史」。合併將整合兩校資源，發揮各自優勢，為學生提供更合適的學習環境及豐富的學習經歷，以滿足學生的不同學習和發展需要。合併亦有助紓緩灣仔區學額供過於求的情況。

教育局表示，兩校已就合併計劃與其學校管理委員會討論，並會與持份者保持緊密溝通，詳細解釋合併的具體安排，以及為學生提供的支援措施。由2023/24學年開始，兩校會加強合作，舉辦不同類型的師生交流活動，以提升兩校的融合和發揮協同效應，為學生提供更優質的教育服務。局方會按兩校未來數年的實際需要及情況，提供所需資源和支援，協助學校妥善照顧學生的學習及成長。

教育局發言人重申，會繼續密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通。由於未來學齡人口持續下跌的情況是結構性而非過渡性，教育局鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

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責任編輯：馮琪雅