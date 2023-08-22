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【福島核廢水】何俊賢籲為漁業等受影響業界預留應急基金助渡難關

政治 16:06 2023/08/22

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漁農界立法會議員何俊賢籲為漁業等受影響業界預留應急基金助渡難關。（ 陳靜儀攝）

日本將於周四排放經處理核廢水，漁農界立法會議員何俊賢今日再度強烈譴責日本政府的不負責任行為，並要求日本政府必須盡快取消相關排放計劃，懸崖勒馬，以免為全球帶來不可挽回的後果。

何俊賢促請港府必須在日本亂排核廢水後按部就班禁止進口日本沿東京、福島、千葉等10個縣和都水產品，或採取更有效的措施，保障香港市民的健康和權益。

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除了加強市民認識被禁日本水產品的原因和詳情，何俊賢希望政府，加強故意輸入受禁水產到港的罰則，以保障本港食物安全和市民健康。另外，何俊賢建議政府，為漁業在內可能受影響的業界預留應急基金，供業界渡過難關、着力加強推動使用國產用品（包括加大部分可行的本地生產）及海外代替品、減少對日本產品的需求，協助本地建立糧食安全意識，若萬一停供日本產品時也可將震蕩減至最低，同時也可減少對日本產品的檢測支出。

漁民業界明日下午將會到日本駐港總領事館，抗議日本政府排放核廢水的計劃，同時要求日本政府撤回有關計劃。

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記者：戴朗希

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