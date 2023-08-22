【詐騙案】新型騙局專向業主落手 連環收可疑「追債信」恐嚇籲勿回電

全球騙案愈來愈多，手法五花八門，香港近年透過手機App、訊息及信件的騙案亦激增，近日有網民於小紅書中發帖，並上載了兩封行騙的「追債信」，提醒香港市民小心，尤其是一眾業主，免墮入騙徒陷阱！

近日有香港網民「samye56232495」於小紅書發帖，以「香港新型騙局」為題，並寫道︰「如果收到上述機構信件，請千萬不要致電，因為閣下沒有任何貸款在該機構，呢種係香港嶄新的詐騙信件，特登發俾你哋看一看。」他指騙徒會假冒機構或公司寄信給你，表示因你尚未繳付供款或欠款。

呼籲接信別回電

樓主上載的信件，其中一封訛稱由「香港金融資產管理股份有限公司」寄出，指他有「物業貸款」未清還，要他7天內回電，否則會向他採取法律行動。而另一封「最後通知」信，則自稱是「大平洋物業按揭有限公司」，並訛稱業主4期物業供款未清還，也是要他7天內回電，否則會向他採取法律行動，甚至申請他破產及將物業扣押。

▲ 網民指行騙信有破綻，沒有公司地址、電話、Fax no，只有手提電話號碼。

▲ 騙徒訛稱業主4期物業供款未清還，要他7天內回電，否則會向他採取法律行動，甚至申請他破產及將物業扣押。

樓主提醒大家若收到類似的信件，請不要回電，因為信中的內容都是假的，若網民不虞有詐回電，騙徒就會打蛇隨棍上，讓你以為自己真的有欠款未交，然後從你身上騙取金錢。

對於新型騙案，網民亦議論紛紛，分享他們差點被騙的經歷︰「 請問你係啱收樓嗎？我舊年啱收完樓無幾耐都收到這樣的信，第一張跟我之前收到的一模一 樣,更離譜是話我同他借了200萬，我前後收到3次，第一次嚇到我莫名其妙，然後我問人哋，啲人同我講唔好理佢，更加唔好打電話去問，前後寄咗三次之後我無理佢就冇再寄」。

指出行騙信大破綻

網民指信件很揼本，用優質紙張，騙徒更做足功課，到土地註冊處去查業主的名字，但只要細心觀察，兩封信其實也有破綻的︰「這封信太鬼了，沒有公司地址、電話、Fax no，只有手提電話號碼，真係信都有問題」、「還打錯字、笑死」（信中將enquiries打成enquirers），亦有網民提醒樓主忘了刪走信件的名字，提防私隱外露︰「圖一下方沒擋到業主名，遮一遮吧。」

警務處處長蕭澤頤年初曾公佈去年錄得詐騙案共27,923宗，比前年升了45.1%，佔本港整體罪案近四成，涉及金額達48億元。2月時政府推出了流動應用程式「Scameter+」，市民可透過程式搜尋可疑電話號碼、收款戶口、電郵地址等資料，若遇可疑信件或電話，可以打18222防騙熱線，查看是否曾有市民舉報。

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