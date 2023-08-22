【農曆七月】普渡儀式多放1物致全公司病倒　命理師：不要隨便發揮創意

▲ 踏入農曆7月，不少公司都會舉行普渡儀式，台灣就有命理師提醒民眾切勿隨便在儀式上發揮創意。

踏入農曆七月，不少公司都會舉行普渡儀式祭祀鬼魂，但當中通常亦有不少禁忌，一旦觸犯後果可大可小。台灣就有命理師分享例子，指曾有公司普渡完後，全公司的員工都忽然生病，後來發現原來該公司普渡時在供桌放了1塊牌子，導致磁場混亂，才會問題百出。

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台灣命理師簡少年在節目《命運好好玩》中分享，指如今不少公司都喜歡在普渡儀式中發揮創意、作出改動，然而「改一下通常都會改出事」。他分享過往經歷，指曾有一名創業家朋友求助，自從公司普渡儀式後，全體員工包括他自己也陸續開始生病，短時間內狀況百出。

簡少年之後向朋友取得普渡儀式當日的照片，檢視後發現桌上多出一塊牌，詢問下才得知原來對方怕祭品準備得太豐盛，會導致「請神容易送神難」，為免「好兄弟」不願離開，於是想另外請神明幫忙監督，讓鬼魂吃飽喝足後乖乖離開。簡少年放大照片，結果發現朋友竟然不慎將神明的名字寫錯，導致儀式不但沒有神明主持，磁場亦變得混亂不堪。

事後簡少年請朋友到廟裡向神明鄭重道歉，以及找地藏王菩薩向「好兄弟」道歉，事件才終於平息。他亦提醒，普渡雖然對祭品沒有硬性規定，但儀式細節最好還是按照傳統方式，「老人家怎麼做就怎麼做」，不要隨便添加創意，否則一旦出錯便容易惹禍上身。

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責任編輯：羅嘉欣