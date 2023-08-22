【吸煙累己累人】吸煙者到患癌才後悔不已　中醫聽盡太多藉口：沒發病≠沒生病

▲ 楊醫師建議，請不要開始吸煙或儘快戒煙！

「如果女士不想皮膚變得暗淡粗糙、皺紋顯著，請即刻遠離煙草」。吸煙給人體健康帶來不同危害，還會損害女性健康包括生育能力下降、增加患上肺癌、子宮頸癌等婦女疾病的風險。要避開吸煙帶來的風險，請不要開始吸煙或儘快戒煙！

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今次我就從一位醫師的角度來跟大家談談，我所看見的情況。



只要吸煙的當事人不生病，他們就總以為自己不會是那最倒楣的一個，只要未確診癌症，煙民總有用不完的藉口，不是壓力大就是，他只有這一點放鬆自己的方法，或者是戒煙很難很辛苦做不到，但卻往往在被醫生宣告『死刑』時，才突然企圖想要立即戒煙，跟上帝多爭取一點時間，祈求上帝的憐憫。



癌末的病人其實是最聽話的，為了活下來，什麼方法都願意去嘗試，但往往都是徒勞無功，為了治病，花光了所有的積蓄，傾家蕩產，甚至債留家人，請問這是吸煙者的你，願意看到的情況嗎？為什麼你不願意現在就開始戒煙呢？一定要等到什麼都來不及了，才後悔沒有戒煙？



我遇幾個案例都是這樣，被醫生宣告癌末了，才後悔不已，為什麼是我？孩子還小啊！家裡還有父母要養，還有一堆貸款要繳，甚至可能都沒錢可以治病，這些都是很現實也很殘忍的問題，沒有人可以幫得了你。



一些吸煙者會在自己家裡吸煙，這些人是非常自私的，以為自己吸煙不會影響家人，許多的研究也證實了，這些二手煙或三手煙，對於健康的危害，並不低於吸煙者。甚至有些吸煙者會認為，那我在外面吸完煙再回家不就好了，但他們卻忽略了，自己吸煙後的汙染物，會殘留在自己身上、毛髮及衣物上，也會將這些污染物帶回家，持續的傷害家人的健康。



不要再拿誰誰誰吸了一輩子的煙，不也都沒事，來當藉口了，那只是他還沒發病，並不表示他沒生病。



另外近期流行的電子煙，不少想戒煙的人士，想要改成電子煙，來達到戒煙的目的，千別聽那些賣電子煙的謊話了，電子煙中以丙二醇（Propylene Glycol）為溶劑，會對皮膚及黏膜產生刺激性，過度使用會造成接觸性皮膚炎、落髮、知覺異常、腎臟損害及肝臟異常。電子煙對人體的傷害絕對不小於傳統煙草，別企圖想用這種方式戒煙了，電子煙也同樣有二手煙的危害問題，也會傷害你身邊的人。



戒煙很難，所以需要專業人士的幫助，除了醫生及義工們的幫助之外，也需要家人朋友的支持與鼓勵，趁你現在還來得及時，開始戒煙吧。如果你有身邊人吸煙，也請鼓勵他們戒煙，同時把握機會反映對加強控煙的意見，為了下一代共建無煙香港。

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