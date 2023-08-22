【西九文化區】未來一年提供700場表演　自由爵士音樂節10月3開幕

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西九文化區管理局今天公布2023至2024年度表演藝術季的精彩節目。由即日起至2024年6月，西九將有80多個節目，超過700場表演，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈、教育及拓展等多個範疇。

今年的「自由爵士音樂節」將於10月3至8日及10月26日舉辦，今年將有來自11個國家或地區，逾500位爵士好手，於自由空間、藝術公園大草坪、海濱草坪西面、竹翠公園、M+及戲曲中心多個戶外及室內場地上演逾百場節目。

音樂節將設一系列免費節目、工作坊、美食攤檔和周末市集，節目及售票詳情將於明日（23日）公布。

在舞蹈方面，西九亦將與香港舞蹈團合辦兩個得獎作品，包括2020年網上首演的合辦節目《凝》於2022年獲頒香港舞蹈年獎「傑出網上製作」獎，歷時三年醞釀、舞團跨越中國舞蹈和武術的藝術研究將於今季作首次本地現場公演。

曾奪兩項香港舞蹈年獎的《女書》則由國際著名編舞家黎海寧以湖南省400年女性書寫傳統「女書」，糅合香港作家黃碧雲及西西的當代女性文字創作，塑造出女性獨有的情感姿勢。

西九文化區管理局又透露，為響應政府推動夜經濟，已物色30隊busking和表演隊伍，由9月起在文化區內表演。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民則指，留意到西九文化區晚間的交通和零售配套不足，未來會研究如何改善。

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記者：陳梓蔚