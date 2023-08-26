為子女到外國升學作好準備——容易忽略的潛在威脅 

即將踏入新學年，不少學生準備到外國升學。父母忙於為子女準備留學費用、申請學生簽証、購買機票、學生保險、安排住宿等等，萬事俱備下，家長也許會忽略一個保護子女健康的重點 : 讓子女接種新冠疫苗加強劑。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安不時收到家長的查詢，一類是子女不幸感染新冠肺炎，對其併發症及長新冠的關注；另一類則是未雨綢繆，詢問該何時為子女接種或補打疫苗。

沈醫生指，到外國升學或增加染疫的風險，學生到埗後先要適應時差、氣候、新環境等，免疫力本已較弱，緊接的開學活動人多聚集，或會增加新冠肺炎傳播風險，建議曾感染或接種新冠疫苗逾6個月的學生，應在海外升學至少14天前接種疫苗加強劑並考慮接種二價疫苗，減低染疫風險。

康復後或出現「多系統炎症綜合症」

沈醫生提醒，不少人均誤以為新冠肺炎只是一般傷風感冒，然而，學童在感染康復後或出現「多系統炎症綜合症」(MIS-C)，屬最嚴重併發症之一。多系統炎症綜合症會導致心臟、肺、腎、大腦和眼睛等多個器官發炎，甚至衰竭，絕對不容忽視。

研究：蘇格蘭格拉斯哥大學逾千名學生染疫

他引述一項於2022年發表的研究顯示，英國蘇格蘭格拉斯哥大學 (University of Glasgow) 於 2020/21 學年招收了來自140多個國家約33,000名學生，在迎新周 (9月12日至18日) 後，校方及英國蘇格蘭公共衞生部門(Glasgow National Health Service)發現了兩個位處不同地方的宿舍出現新冠個案。採取非藥物控制措施 (包括感染控制、接觸者追踪、增加檢測及學生自我隔離) 後，在約 7 天內成功遏制疫情。該次爆發共 1,039 名學生感染，其中 616 人 (59.3%) 住在宿舍。

迎新周社交活動及宿舍生活致群體染疫

基因排序發現，該次新冠肺炎爆發有4個主要傳播群組。該研究發現開學及迎新周相關的社交活動後不久，感染個案突然增加，顯示迎新活動和/或其他社交活動和聚會引發大量及快速的傳播。

沈醫生表示，宿舍亦是傳播熱點。宿舍提供類似家庭的條件，新冠肺炎可通過呼吸道和污染物直接和間接傳播。宿舍內共用廚房、浴室以及公共休息室或學習區均增加新冠肺炎傳播風險。

沈醫生認為：「學生上課有不少小組討論及簡報，課堂後的生活亦多姿多彩，不少學生睡眠不足，免疫力已減弱，一旦出現新冠個案，病毒快速傳播機會甚高。」

長新冠症狀可持續多月

另外，不少學童曾染疫，病徵雖然可能輕微甚至無徵狀，惟沈醫生表示有不少年輕個案出現長新冠後遺症，咳嗽、專注力不足及疲乏達多月。此外，二次感染個案亦日漸增加。鑑於自然感染及接種疫苗後的抗體水平隨時間下降，學童不應忽視二次感染的風險及長新冠後遺症。

外國升學前最少14天前接種新冠疫苗加強劑

沈醫生建議，5歲或以上、曾感染或接種新冠疫苗達6個月或以上學童，應在外國升學至少14天前接種疫苗加強劑，以提高保護。至於12歲或以上、未曾接種二價疫苗的學童，亦應考慮接種。特別是剛滿12歲的學童，現時可接種二價疫苗。如家長希望到外地探望子女甚至一起在當地旅行，也應在出發前至少14天接種疫苗加強劑。

▲ 沈醫生建議在外國升學至少14天前應接種新冠疫苗加強劑。

新冠疫苗加強劑更有效應對Omicron XBB變種病毒

政府強調，現有新冠疫苗對預防重症及死亡高度有效；有針對現時主流傳播的Omicron XBB變種病毒研究亦指出，接種二價疫苗後所產生的抗體水平，為原始株疫苗的3.2倍。

根據政府最新新冠疫苗接種安排，優先組別人士包括50歲以上及長期病患者等，可在2023年內免費接種額外的疫苗加強劑，而其他市民亦可按個人意願及需要，到私營市場自費接種。盡早在外國升學前接種新冠疫苗加強劑，減低染疫及其後的長新冠風險，更能享受多姿多彩的校園生活。

資訊由沈澤安醫生提供，復星醫藥支持。

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