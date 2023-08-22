【香港小姐2023】大熱佳麗無懼黑馬黃泳嘉威脅　莊子璇戒口備戰郭珮文進食減壓

▲ （左起）15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）齊齊受訪。

《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚舉行，16位候選佳麗於香港仔的酒店會晤大會評判。

兩位大熱佳麗──15號莊子璇（Hilary）和16號郭珮文（Juliana）齊齊接受TOPick訪問，分享現階段的心情。

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決賽前心情

問到兩位心情如何？郭珮文表示：「暫時都OK，但肯定決賽當晚會超級緊張。（如何減壓？）其實冇辦法㗎，頂硬上，𠵱家心態都OK，去到嗰時就肯定會緊張，盡量令自己唔好震晒。」

莊子璇則覺得：「決賽當日其實好難幻想到，因為一生人都未上過咁大嘅舞台，都係希望好似Juliana咁講唔好咁緊張。」

問到如何減壓？郭珮文直言：「我會食嘢。（唔驚肥嗎？）驚㗎，但覺得精神狀態比較重要。先顧掂呢度（精神），呢度（身體）就由得佢。想Keep㗎，但Keep唔到。愈肥愈好、愈油愈好，如芝士、炸物，好味！」

莊子璇本來的減壓方式也是進食，不過怕肥的她唯有暫時忍一忍口，「Keep Fit都會盡量，但都冇咩時間。冇辦法啦，唯有想像下星期日之後就可以輕鬆啲，去旅行玩下。去邊度都得，總之去旅行。」

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黃泳嘉或彈起

本來被視為黑馬的2號黃泳嘉（Jessica）因吹奏牧童笛而令人留意，最近更被指有機會彈出。被問到怕不怕2號會威脅到二人？郭珮文說：「唔會係威脅，但我覺得佢笑容好靚。大家都有特別嘅地方。」莊子璇則謂：「唔關大唔大熱事，都係睇下嗰日表演點樣。其實每一個人都係黑馬嚟，每個人都有機會。」

一眾佳麗於決賽當日會表演跳舞，問到二人有沒有舞蹈底子？郭珮文說：「幼稚園學過個啲算唔算？佢啲舞都唔係好難，佢應該係預咗畀Beginners，所以都唔難。」

莊子璇則表示有少舞蹈底子。

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性感舞衣

至於決賽當日的舞衣會否很性感？郭珮文透露：「有一套露膚度比較高。」莊子璇補充道：「有一套OK性感，一套係健康美，另一件就係青春可愛啲。」

今年沒有才藝表演環節，一眾佳麗未能於決賽中大顯身手，郭珮文認為不可惜：「就算係都唔會揀返唱歌，我改鋼琴。」莊子璇認為：「樂器算啦，我改做小提琴算啦，我哋保守啲。」

記者：游艾維

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