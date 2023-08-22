【醫學奇跡】美國成功移植豬腎至人體　正常運作32天破器官移植新紀錄

▲ 美國成功移植豬腎至人體正常運作32天，破器官移植新紀錄。

病人等待器官移植的漫長之路，未來或能緩解。今年7月，美國醫療團隊成功將基因改造的豬腎臟移植到一名腦癌猝死患者體内，並正常運作32日，創下新紀錄。

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據美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）報道，其醫療團隊在7月14日，在家屬同意下，將基因改造的豬腎臟移植到一名57歲腦癌猝死患者體内。移植成功後，該腎臟立即運作，並持續正常運作了32日未出現排斥反應，創下醫學史新紀錄。領導實驗的羅伯特·蒙哥馬利博士直言：「這枚豬腎臟看起來甚至比人類的腎臟還要好」，未來將繼續觀察其表現。

面對這項醫學突破，患者的妹妹表示，雖然一開始自己很掙扎，但想到哥哥生前喜歡幫助別人，所以相信這項實驗會是哥哥想要做的，便同意將哥哥交給實驗團隊。最終取得令人興奮的成果，她激動稱「哥哥將被載入醫學書籍，永遠活下去」。

未來或助腎病患者脫離長期洗腎困擾

2021年底，紐約大學格朗尼醫學中心（NYU Langone Health）為一名腦死亡並有腎衰竭的女病人施行基因改造豬腎移植手術。醫生將基因改造豬腎連接至腦死病人的大腿血管，放在體外觀察了54小時。結果顯示，豬腎成功過濾廢物並產生期望的尿液量，更重要是沒有引發排斥反應，顯示異體移植在活人身上的方法可行，只是還需要再攻剋一些新問題。

此外，羅伯特·蒙哥馬利博士實際上在過往也做過同類移植實驗，包括移植兩枚豬腎、兩枚豬心，但移植後器官僅運作了2至3天。最終，經過不斷修正，本次基因改造豬腎移植的實驗終於得到突破性進展，且持續創造紀錄中，令人振奮。

另外，在破紀錄的同一日，伯明罕阿拉巴馬大學也傳出捷報。他們在一項實驗中將兩枚豬腎移植到人體，一周後仍功能正常。這讓醫療研究團隊相信，異體移植腎臟能夠像人類腎臟一樣好用，甚至在不久的將來，腎病患者能使用這項基因改造豬腎移植技術，脫離長期洗腎的困擾。

未來將靠近臨床試驗

不過，豬腎移植人體的方法未來能否普及，還需要克服很多問題。聯邦食品暨藥物管理局（FDA）正考慮是否核准志願接受試驗的對象，進行小型的豬心、豬腎移植人體試驗，而非考慮用垂死病患作實驗。羅伯特·蒙哥馬利博士則對未來寄予期望：

我們認為，使用 FDA 認為安全的豬，結合我們迄今為止在異種移植研究中發現的情況，可以讓我們更接近臨床試驗階段。我們知道這有可能挽救數千人的生命，但我們希望在前進的過程中確保最大程度的安全。

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責任編輯：羅嘉欣