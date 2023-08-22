【香港小姐2023】何小慧指曾志偉精神良好　談潘明璇整容：微調好普遍

《2023香港小姐競選》的16位佳麗今日（8月22日）於香港仔的酒店首度會晤大會評判。而無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉台北入院進行切除動脈瘤手術，現時正在休養，並在今日宣布暫時未能參與幕前演出。

對於此事，香港小姐大會統籌經理何小慧出席今日港姐活動，接受媒體訪問時回應稱，志偉在當晚應未能親身出席《2023香港小姐競選》，但表示：「現在有ZOOM有電話好方便，志偉仍然有與同事開會傾有關港姐製作事宜。」何小慧並指，志偉的聲音好精神。

曾志偉手術後休養暫停幕前演出 《亞洲超星團》宣布延遲播出

▲ 9號佳麗潘明璇。（陳慧安 攝）

何小慧指微調已很普遍

另外，大熱之一的9號佳麗潘明璇，日前卻被前度爆大量黑材料，比如整容、假學歷等，何小慧稱：「其實每一年也有（黑材料），我們亦與佳麗溝通了。至於有否微調，我們真的不知，但起碼望落去正正常常，而且她也請了律師去證明自己清白。」

至於是否則「開綠燈」可以讓參加者整容後競選港姐，何小慧回答：「現在很流行，舉例比如單眼皮改了雙眼皮、或了些東西令紋冇咁多，現在都不可算是整容。但我們不是開綠燈，而是睇感覺，覺得好假都不會（讓她入圍）。」

▲ 一眾佳麗與評判會面。（陳慧安 攝）

給予潘明璇鼓勵

另外她稱，大會亦沒要求參賽者簽名證明自己有否整容：「只要有香港身份證、年齡17至27歲、未婚，符合此3個條名便可報名參加。」

當追問何小慧覺得潘明璇有沒有整容，她指：「其實很多人長大後也會變樣，好正常。反之現在是要叫她加油，不要因此影響心情，將自己美態、特質在當晚呈現出來。其實評判也會同佳麗見面，他們近距離去睇佳麗，心中最清楚，由他們去評分。」

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記者：游艾維