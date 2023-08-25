【親子好去處】大埔蝶豆花園農莊一日遊　餵食超萌卡通羊+花田打卡+中秋燈飾

▲ 大埔蝶豆花園，全新引進黑鼻羊、熊貓羊，香港只有呢度有得睇，仲有得餵！

假日想帶同小朋友安排一日親子遊？位於大埔的蝶豆花園絕對是本地一日遊不二之選。蝶豆花園有機農莊佔地50萬呎，園內不但可觀賞超人氣羊駝，還有香港首次出現的黑鼻羊。除了超萌小動物外，園內更設有多個特色景點，鄰近有同樣適合郊遊的童話世界農莊，供大家盡情遊玩之餘，亦能打卡留念，絕對是假日數一數二的好去處！

▲ 位於大埔的蝶豆花園，有動物又有繩網，仲有天鵝船，一日都未必可以玩得晒！(攝影：曾嘉文)

必去親親羊駝

相信大家都知道蝶豆花園是全港罕有的「羊駝農莊」。農莊近年從澳洲引入的6隻小羊駝，年齡約2至5歲不等。只要購買飼料，大家便可以近距離跟羊駝合照互動，更可以親自餵飼。

「親親羊駝互動體驗」

60元 / 每節20分鐘 (送飼料1份)

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黑鼻羊、熊貓羊香港首次現身

農莊花了近三年時間，從紐西蘭引進品種珍稀的黑鼻羊（Valais Blacknose Sheep）。黑鼻羊原產自瑞士山區，面部、耳朵及雙膝和四肢皆為黑色，令人分不清五官。且個性溫馴，親近人類，被稱為全世界最可愛的山羊。順帶一提，黑鼻羊正是英國知名卡通《超級無敵羊咩咩》笑笑羊的原型，難怪如此受歡迎！

同樣花了三年時間從紐西蘭引進的熊貓羊坐落於鄰近的童話世界農莊，園區佔地約30萬呎。熊貓羊跟黑鼻羊大同小異，稱「熊貓羊」的原因是牠們只有眼、鼻子、嘴巴、耳朵及腳是黑色的，就像熊貓一樣。

「黑鼻羊、熊貓羊互動體驗」

圍欄內︰60元 / 每節20分鐘 (送飼料1份)

圍欄外︰30元 / 一份乾草飼料

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

近距離接觸小動物

童話世界農莊必玩項目實屬餵飼馬匹！只要以30元購買一盒提摩西草 ，便能於場內餵飼馬匹。除了馬匹外，農莊還可以餵飼兔子還有小山羊。小朋友可同時與各種小動物接觸，與牠們互動親近，相信一定樂而忘返啦！玩累了可以前往餐廳享用超特別三色雪糕及各種小動物主題特飲，不怕沒得選，只怕難選擇！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

超溫馴小魔怪無毛貓

貓控也可以在農莊玩貓！只要購買咖啡/花茶/特飲一杯，大家便可於童話世界農莊內的小魔怪貓貓cafe跟貓貓互動30分鐘，拍照餵飼通通上！裡頭的貓貓並非普通貓，而是品種新穎的無毛貓。又稱斯芬克斯貓的無毛貓身上帶有皺紋，摸上去十分溫暖。無毛貓比人類體溫低四度，因此怕冷而不怕熱。而且牠們亦喜歡親近人類，簡直十分惹人喜愛啊！

▲ 無毛貓好熱情呀！(攝影：林碧洋)

森林歷奇玩樂區

為了加深小朋友野外求生相關知識，蝶豆花園全新打造了一個『森林歷奇』玩樂區，包括有野外繩網繩橋、太空星球遊玩區、還有小朋友最愛的跳彈床等等，讓大人及小朋友可以在園內進行森林教育，從中學習獨立處事、團隊精神、生火求生、 結繩攀網等知識。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

打卡好去處

除了親親小動物，大家別忘記在農莊打卡留下倩影。必去打卡點包括有天空之鏡、超唯美紫藤花廊等等。10月還有十二生肖勒杜鵑花展，將花草修成十二生肖動物形狀，仿佛踏進綠野仙蹤般夢幻啊！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

9月中秋晚上燈飾展

9月正值中秋佳節，蝶豆花園順應節日，於特定日子延長開放時間至晚上10時，並於晚上7時後入場半價優惠，讓一家人一同度過中秋團圓之夜。

農莊內設有各種可愛造型的夜景燈飾，包括巨型月球、兔子、十二生肖及其他動物造型等燈飾，為大家提供一個沉浸式體驗，為農莊一日遊劃下完美句點。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

蝶豆花園農莊

地址︰大埔鳳園路8號

開放時間︰10am-6pm, 指定日子10am-10pm（9月22、23、24、27、28、29、30日）

基本入場費︰成人200元、3-12歲小童150元（無需預約）

入場包觀光船票、天空之鏡拍照、任玩充氣彈床和沙池、夾公仔幣3個、DIY彩繪錢罌和沙畫

電話︰6583 5111

官方Facebook︰按此連結

交通︰大埔墟火車站A出口乘坐20P綠色小巴，車程約10分鐘

童話世界農莊

地址︰大埔鳳園路8號

開放時間：10am-6pm

基本入場費：成人138元、小童98元（無需預約）

入場包熊貓羊DIY錢罌、沙畫、金幣 、拼圖、許願牌、任玩充氣彈床等

電話︰5178 3222

官方Facebook︰按此連結

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：阮佩鍶、林碧洋