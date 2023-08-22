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【香港小姐2023】黃泳嘉親解選吹牧童笛原因 　被封「黑馬」感謝讚賞望有進步

娛樂 17:28 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚上進行決賽，今日（8月22日）16位佳麗現身酒店記者會，首次會晤大會評判和最上鏡小姐評判。

16位佳麗穿上連身裙示人，眾人精神奕奕，狀態大勇，早前TVB官方將16位佳麗的才藝表演片段搶先公開，眾佳麗使出看家本領，而當時2號黃泳嘉（Jessica）吹奏「全走音」牧童笛，引起網民熱議，影片點擊率逾41萬，以幾倍之多拋離其餘佳麗，更引起台灣媒體關注，似乎以另一方法搶FO成功！

【香港小姐2023】綜合過往50年港姐冠軍參賽片段　生成首位AI港姐司儀陳婉嫣 

親解選吹牧童笛原因

對此，Jessica接受TOPick訪問時透露自己沒有留意新聞，但有收到留言知道有台灣媒體報道的消息，亦沒預料到有那麼多人觀看這個才藝表演。

問到她是否小時候開始學牧童笛，Jessica說：「在香港的小學都會學過牧童笛，我父母都在香港出世，他們都有學過，所以家中都有牧童笛。（為何會選擇牧童笛作為才藝表演？）因為那時候還未知決賽有否才藝表演的環節，雖然現在知道沒有這個環節，當時只知道只有35秒至1分鐘很短時間，讓觀眾看到你的才藝，而我自己沒有很多自信唱歌跳舞，又不懂彈琴，所以又想娛樂到觀眾，便選擇吹牧童笛。」

Jessica早前吹奏「全走音」牧童笛引關注！（陳慧安 攝）

自認有進步 感謝觀眾讚賞

提到她自言對跳舞沒有信心，但決賽當晚會有跳舞環節，對此她說：「我十分期待，大家很努力準備當日表演，每天也有訓練綵排，希望到時我跳舞也像說廣東話一樣有進步。（自己覺得有沒有進步？）自己覺得還可以，可能要多點自信心。」

記者提她應該要有多點自信，皆因外界封Jessica為「黑馬」，很有機會衝入三甲，問到她是否信心大增，Jessica說：「我都叫自己要有自信，都看到自己的進步，因為最初參選時沒有笑容，與現時對比很大，所以現在終於明白到為何大家叫我笑多一點，我很感謝大家的讚賞，他們有看過我的牧童笛片段，已經覺得很開心。」

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記者：游艾維

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