【高官出訪】林定國率逾百人代表團　明啟程訪成都北京  

▲ 律政司司長林定國。（林定國fb圖片）

律政司司長林定國明日將率領逾百位由大律師公會、律師會、企業和其他代表組成的法律及爭議解決業界代表團，訪問成都和北京，促進內地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務。

林定國與代表團8月24日在成都出席由律政司主辦、香港貿易發展局合辦的第六屆香港法律服務論壇。香港法律服務論壇自2010年起每兩年一次在內地的城市舉行，推廣香港的國際法律及爭議解決服務。

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8月25日，林定國與代表團將轉往北京，出席由國務院國有資產監督管理委員會主辦、商務部條約法律司和律政司共同舉辦的第二屆「一帶一路」法律挑戰與應對策略研討會。

本屆研討會將重點探討香港普通法制度的優勢和香港法律服務能如何支持內地企業「走出去」和協助內地企業克服在拓展海外業務時所面對的法律挑戰和風險。

另外，林定國會藉此行參觀成都天府中央法務區，以及與在北京參與香港法律系學生內地暑期實習計劃的學生和內地相關單位代表會面。林定國將於8月26日結束行程返港。

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記者：戴朗希