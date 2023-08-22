【核廢水】日本周四起排福島核廢水入海　營養師揭1類海產最危險【附9大抗輻射食物】

▲ 日本周四起排福島核廢水入海，營養師揭1類海產最危險並分享9大食物抗輻射。

日本首相岸田文雄今日（22日）宣布，最快將於8月24日開始排放福島核廢水。消息傳出後，不少市民隨即大表憂心，註冊營養師JIM LAU接受TOPick訪問時，便指一旦相關政策落實，相信首當其衝必然是日本的海產，提醒市民若感憂心，可避免食用，尤其需小心體積較大的日本進口魚；並分享了9種抗輻射食物。

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註冊營養師JIM LAU表示根據指引，任何受幅射的水產應避免食用，尤其深海魚及貝殼類，因為牠們真的是首當其衝受污水影響。JIM又提醒市民，以「大魚食細魚」的食物鏈原理，愈大條的魚，其實風險愈高。由於大魚積聚輻射量可能較高，因此若真的要食日本魚，他亦建議應食體積較細小的魚。

至於抗輻射食物方面，JIM指輻射一旦進入人體，其實是會令細胞受影響，繼而產生出一些毒素及自由基。在這情況下，他指最好的對抗方法，是食用一些高抗氧化水果，例如藍莓、草莓、菠菜、羽衣甘藍、紫洋蔥...有助溶解沉澱在細胞內的毒素，使之隨尿液排出，以中和自由基的傷害。

此外，JIM亦強烈推薦食用番茄，指番茄亦是良好抗輻射的食物，因為有豐富的茄紅素，是強力油溶性的抗氧化劑；亦有助於對抗侵入人體的自由基，在皮膚的表層形成一道天然屏障，有效阻止紫外線、輻射對肌膚的傷害。JIM提醒市民平日亦要多食用含有豐富的維他命C、D、E食物，以幫助DNA修補。

9種抗輻射食物

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記者：容惠玲