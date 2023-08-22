【打擊毒品】毒品旅行團藉佛牌小蛋糕運580萬元貨　4人泰國返港機場被捕

▲ 警方根據情報分析，發現有人將懷疑毒品藏於泰式小蛋糕，及泰國佛牌後由泰國販運返港。（黃傑偉攝）

警方根據情報分析，發現有人將懷疑毒品藏於泰式小蛋糕，及泰國佛牌後由泰國販運返港，經深入調查後於前日（20日）展開名為「絡晴」的反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕2男2女，年齡介乎22至34歲，及檢獲約5公斤懷疑可卡因及約2公斤懷疑海洛英，市值約580萬。

警方毒品調查科高級督察朱紹麟指，警方發現，自疫情緩和後，有販毒集團組織「販毒旅行團」，由三五成群朋輩帶領，到跨國地方直接由毒販手中，將毒品藏於參加毒品旅行團青少年行李內帶返本港，掩飾過關，再送到本地市場圖利。

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毒品調查科經深入調查後於前日，在香港國際機場截查4名由泰國返港旅客，在其行李中的泰式小蛋糕及佛牌內，發現5公斤懷疑可卡因及2公斤懷疑海洛英，市值超過580萬元，警方隨即以販運危險藥物罪名將2男2女本地人拘捕，被捕人年齡介乎22至34歲，當中包括招攬人。警方發現招攬人安排機票及住宿，並對團友稱物品已收藏於隱蔽地方，謊稱不會有問題，最終被招攬者在未獲得報酬下已經被捕。

▲ 警方根據情報分析，發現有人將懷疑毒品藏於泰式小蛋糕，及泰國佛牌後由泰國販運返港。（黃傑偉攝）

被捕人現正被扣查，將被暫控販運危險藥物罪名，於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。警方指行動仍在進行中，不排除會再有人被捕。警方呼籲，市民不要相信毒販謊言及貪圖小利，參與販毒活動。警方強調，任何形式協助販毒活動均屬違法，法庭判刑時亦會考慮跨域販毒嚴重性而作加刑。並重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉