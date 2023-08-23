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【婚姻關係】工作狂男友數周才見一次 港女掙扎：約食飯都匆匆以忙為由離開

親子 10:00 2023/08/23

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劇照。

男人有事業心，是一種魅力；男友工作狂，對自己不上心，感情會出現張力。「我們上次見面，是3星期前的事。那頓飯他埋怨上菜慢，匆匆吃過，然後說工作忙要早點離開。」他離開餐廳時，她仍未吃完枱上的甜品。望着手錶未到8時，甜品送到口裏，她嘗到的是一口苦澀。

「他全程急忙吞嚥，傾談時間很少，我們是名副其實的『約食飯』。拍拖情侶，晚飯後通常會有其他安排，我們也有，不過是各自安排。」她自嘲說。

他們拍拖未到一年，除了起初兩個月男友會主動找她，往後他就像一部沒有Sim卡只靠Wi-Fi的電話，不一定聯絡得上，聯絡得上也不一定有反應。

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「沒有時間見面，我會傳信息給他，但有時打了一段文字，一個小時後，只收到一個emoji。其實他是沒時間回覆、不想覆，還是根本沒有看？」一直以來，他的工作都沒有大變動，但對她明顯變得冷淡，她開始懷疑是他有事業心，還是對這段感情不上心？

「我應該向他表達不滿，還是要裝作體諒繼續守候？等不是問題，但是否真的會等到？」她說。

「如果情況繼續下去，你們關係會怎樣？」我問。

「我不是一個倚賴性強的人，但對感情和伴侶有基本期望，如果情況沒有改善，應該走不下去了。」她說。

忙，是現代人的生活狀況，但誰都知道，忙有時是一種託辭，用來推掉不想參與的約會或應酬。

男友對她沒有愛？我沒有答案。但面對她的主動要求親近，他總有忙不完的事，或許反映了一點︰她在他生活中的排位靠得不太前。當認清自己是個「想擁有愛」而不是「等愛」的女人，她決定向男友表達自己的需要和失望，不讓自己繼續停留在「想得若失」的拉据狀態。

全文刊於《晴報》，原題為事業心重抑或對感情不上心？

撰文 : 古錦榮 性治療師

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