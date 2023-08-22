【私校收費】私校發債卷收提名權費　教育局推申請機制須符透明度等4原則

▲ 本港不少國際學校收取學費外，會發行債券，或要求家長支付資本建設、提名權等費用，以籌集資金。（資料圖片）

私立學校以自負盈虧模式營辦，須自行籌集足夠資金營運，而本港不少國際學校收取學費外，會發行債券，或要求家長支付資本建設、提名權等費用，以籌集資金滿足長遠發展的財務需要。教育局今日（22日）向學校發通告，公布私立學校申請收取資本費、債券及提名權費的機制及實施詳情，要求校方證明收費符合「透明度」、「保障主要持份者權益」等四大原則，並須在開始收取擬議費用前最少6個月，提交申請；每次批核的有效期一般為6個學年。

申訴專員公署早於2020年1月，就教育局審批私立學校收取其他費用的機制進行調查，當時報告指出，教育局已釐清監管私校收取其他費用的權責，並建議當局盡快制訂更全面的申請及審批機制，並盡快向私校及相關持份者公布；另建立私校收取其他費用的數據庫，以全面掌握有關情況 。

校方須證明收費符合四大原則：

1. 透明度

學校收費須具透明度，並應事先諮詢及明確告知家長相關資料，包括費用種類、金額、指定目的及特點，及收款方名稱、付款方法、贖回安排、籌集所得資金的用途、付款方權益及協議條款。學校亦應妥善回應家長關注事項，讓他們評估涉及的風險因素，作出知情的選擇，決定是否讓子女入讀該校。

2. 保障主要持份者權益

學校須制訂妥善完備的財務管理機制，確保所得款項用得其所，並應正式設立內部及外部監控制度，把一切收支適當入帳。另外，學校須最少每年1次，向家長報告所得款項的使用情況及運用計劃。

3. 學校管治

校董會須確保學校運作及管治良好，而學校亦應制定長遠的財務規劃，確保營運經費能滿足未來發展需要。同時，當學校收取任何其他費用，均須經校董會討論及通過，並在合適的情況下讓家長代表參與其中。

4. 符合規定

私立學校在營運其籌集資金計劃作學校長遠發展時，須確保符合《教育條例》（第279章）、《教育規例》（第279A章），以及其他相關法例的規定，例如《公司條例》（第622章）、《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）及《證券及期貨條例》（第571章）。

有關實施詳情的文件中，更列明學校須證明已徵詢獨立專業意見，以確保收取其他費用已符合《教育條例》（第279章）、《教育規例》（第279A章）、所有其他相關法例，以及本機制下的要求。

在制訂本機制期間，教育局先後於2020年2月3日及6月18日致函，提醒私立學校的校監及校長有關《教育規例》第61（1）條的規定，及引入過渡安排以審批私立學校由2020至2021學年起收取其他費用的申請；所有過渡安排下的批核，其有效期將於2024至2025學年完結或之前屆滿。

另外，本港不少國際學校收取學費外，會發行債券，或要求家長支付資本建設、提名權等費用籌集資金。翻查資料，屬下有22所學校的英基學校協會，目前推出每張索價50萬元的K1班債券，讓認購的家長保證獲得英基幼稚園優先面試機會，包括在面試前先付5萬元按金，成功獲取錄後支付餘款45萬元；另向所有年級學生每年收取「不可退回保養費」，1年級收費高達3.8萬元。

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責任編輯：梁凱婷