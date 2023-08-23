【大快人心】嫲嫲當面數落媽媽不是　9歲孫霸氣KO：先管好你仔再來管我媽！

▲ 雲南一名9歲男孩因為嫲嫲指責其母親，而不停與之針鋒相對。

如若家中有神隊友，相信可以減輕不少婆媳糾紛的發生。近日內地一段影片獲得不少網友激讚叫好，內容是一名嫲嫲對著男孫兒面前不停數落新抱的不是，想不到「人仔細細」的孫兒狠狠地回了一句，「你先管好你的兒子再來管我媽！」思路清晰的護媽男孩更被網友封「小英雄」，更有人打趣說，「幸好你媽生了你，沒有生一舊叉燒。」

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綜合內地媒體報導，事發地點是雲南，該名孫兒今年9歲。根據影片拍攝的內容，當時嫲嫲跟孫兒坐在沙發上邊聊天邊看電視。影片開首，便聽到嫲嫲直接指責男孩的媽媽（新抱）「揀飲擇食」，到晚上時又喜歡叫外賣吃，男孩聽到後，沉不住氣急回，「挑毛病，她晚上她有點外賣嗎？」再補充說是嫲嫲「亂嗡廿四」。

聽到孫子出力護媽，兩嫲孫你一言、我一語互不相讓。嫲嫲認為孫兒這樣是過份呵護新抱，孫兒則反駁事實是對方過份呵護兒子。豈料此時嫲嫲爆出一句令孫兒更生氣的話，

我兒子挑不出毛病啊！

平時把一切看在眼內的孫兒，卻出奇意料地嘲諷嫲嫲，

抽煙玩手機那個不是毛病！？

對於自己兒子的壞習慣，嫲嫲沒有回應，又把話題重新帶回新抱叫外賣吃，此時孫兒已經忍無可忍，

她點又怎麼了？不要管她！那你兒子的毛病還不是不好，你先管好你的兒子再來管我媽！

嫲嫲堅聽罷後，甚至還把親家搬出，

哎呦，那是不是外公外婆沒有教育好她，這話是你說的啊。

影片拍攝到此便完結。

小男孩為母親勇敢駁護的行為獲得網友一致讚好，更痛罵嫲嫲試圖破壞家中的和諧，「好樣的，護媽媽的小英雄！」、「誰敢說媽媽一句不好，孩子真的會記一輩子」、「這個孩子有自己獨立思考的能力」、「真的是好優秀的小朋友」、「這婆婆試圖給孫子洗腦媽媽不好，奈何小傢伙有自己思考能力，這婆婆唯恐天下不亂」、「天啊，這兒子來報恩的。」

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責任編輯︰王明芳