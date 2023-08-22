【種族歧視】疑因種族不獲升職被解僱　印度裔漢入稟區院控前僱主種族歧視

▲ 印度裔漢日前自行入稟區域法院，控告前僱主違反《種族歧視條例》。（資料圖片）

在採購公司工作的印度漢疑在內部升職試遭種族歧視而落選，其後又被公司投閒置散，最後被解僱。印度裔漢日前自行入稟區域法院，控告前僱主違反《種族歧視條例》，要求前僱主重新聘請他及升職，並賠償收入損失。

申索人為GANGADHAR BIDADHI RAJASHEKARAIAH，答辯人為PVH Far East Limited。

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入稟狀指，申索人在2016年入職，工作表現獲前上司嘉許，並推薦申索人加入新部門。惟當申索人申請升職為高級經理的內部面試時，面試官高級總監沒有問及其資歷，反而指他獲印度籍的上司偏袒，他又遭面試官詆毀，又指其部門只會聘請香港人，最終申索人落選。申索人及後要求公司審視面試官是否涉種族歧視，但不獲回應。

入稟狀續指，申索人在2022年6月加入公司的新部門，主管正是早前面試的總監，申索人是部門內唯一不同種族的人。申索人被分派鎖碎和不重要的工作，又被踢出策略性計劃，組員則獲委以重任，最終申索人在今年7月17日被解僱。

申索人指答辯人違反《種族歧視條例》，要求法庭頒令答辯人重新聘用及晉升他，作出書面道歉，以及賠償月薪約7.7萬月薪，直至他獲答辯人或其他僱主聘用。申索人亦要求答辯人支付懲罰性賠償及訟費。

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記者：陳曉欣