  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 18:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【種族歧視】疑因種族不獲升職被解僱　印度裔漢入稟區院控前僱主種族歧視

社會 17:42 2023/08/22

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

印度裔漢日前自行入稟區域法院，控告前僱主違反《種族歧視條例》。（資料圖片）

在採購公司工作的印度漢疑在內部升職試遭種族歧視而落選，其後又被公司投閒置散，最後被解僱。印度裔漢日前自行入稟區域法院，控告前僱主違反《種族歧視條例》，要求前僱主重新聘請他及升職，並賠償收入損失。

申索人為GANGADHAR BIDADHI RAJASHEKARAIAH，答辯人為PVH Far East Limited。

最新影片推介

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

入稟狀指，申索人在2016年入職，工作表現獲前上司嘉許，並推薦申索人加入新部門。惟當申索人申請升職為高級經理的內部面試時，面試官高級總監沒有問及其資歷，反而指他獲印度籍的上司偏袒，他又遭面試官詆毀，又指其部門只會聘請香港人，最終申索人落選。申索人及後要求公司審視面試官是否涉種族歧視，但不獲回應。

入稟狀續指，申索人在2022年6月加入公司的新部門，主管正是早前面試的總監，申索人是部門內唯一不同種族的人。申索人被分派鎖碎和不重要的工作，又被踢出策略性計劃，組員則獲委以重任，最終申索人在今年7月17日被解僱。

申索人指答辯人違反《種族歧視條例》，要求法庭頒令答辯人重新聘用及晉升他，作出書面道歉，以及賠償月薪約7.7萬月薪，直至他獲答辯人或其他僱主聘用。申索人亦要求答辯人支付懲罰性賠償及訟費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

歧視 罪案 裁員 印度

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
13:19 2016/11/15
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛