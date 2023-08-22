【食用安全】鴨脷洲買角螺食痾嘔中毒　解構貝類最安全食法3個位置勿吃

▲ 解構貝類最安全食法。

不少人愛吃海鮮，近日就發生一宗懷疑食物中毒個案。一對中年男女日前進食了購自鴨脷洲街市一個海鮮檔的蒸角螺後，現舌痛、嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒的症狀。衞生防護中心提醒，神經性貝類毒素即使經烹煮，亦不能消除，如市民出現類似病徵，應立即求醫。

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衞生署衞生防護中心最近公布，一名42歲女子及一名45歲男子，在周日（8月20日）下午於家中一同食用蒸角螺後，約數分鐘至三小時後出現舌頭刺痛、嘔吐和腹瀉等症狀，到將軍澳醫院求醫後情況穩定。

中心表示，經初步調查顯示，有關角螺購自鴨脷洲街市一處海鮮檔，目前調查工作仍繼續進行中。衞生防護中心發言人指出，神經性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，經烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。而症狀包括嘴唇、口腔和舌頭刺痛、腸胃不適如腹瀉和嘔吐，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。要減低進食貝類中毒風險，中心建議市民應：

1. 向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；

2. 在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；

3. 每次進食較少份量的貝類；及

4. 進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

根據食安中心資料，由於帶子和扇貝的生活環境和覓食習慣，體內（尤其是內臟）或會積聚各類有害的物質（例如重金屬、貝類毒素及微生物污染等）。進食受污染的貝類海產有機會痳痺性貝類中毒。

痳痺性貝類中毒嚴重者可致死

痳痺性貝類中毒的症狀，通常在進食受污染雙貝類後數分鐘至數小時內出現，主要與神經系統有關，包括刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和踉蹌等，並有腸胃病症狀。患者通常在數天內康復，嚴重者可能出現癱瘓、呼吸停頓，甚或死亡。

食安中心指，雖然痲痺性貝類毒素在貝類體內的分布情況因品種而異，但有報告指進食內臟（消化腺）和生殖腺最容易引致痲痺性貝類中毒。

扇貝帶子哪些部位不可吃？

食安中心建議，烹煮帶子及扇貝等貝類前應先去除內臟和生殖腺，以及食用前棄掉烹煮的汁液，便可大大降低重金屬及痲痺性貝類毒素水平。此外，保持均衡飲食，避免過量進食貝類，亦能有效減低風險。

另外，貝殼類海鮮吐沙最簡單的方法是用淡水或鹽水養，約3至4小時，亦可以直接把某些貝殼劏開，如蟶子，只要將內臟清除，沖走沙即可。

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責任編輯：羅嘉欣