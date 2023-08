港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)近期狀態大勇,不時在個人社交平台騷靚相,不少網民指黃嘉雯現時身段比當年選港姐時更fit。

早前,分別扮Barbie、穿攻瑰紅低胸晚裝出海拍照,都被網民大靚靚爆鏡。今日較為輕鬆,她上載與同屆港姐老友王菲、古佩玲、陳熙蕊齊到主題公園玩的照片,並室寫:

How you spend your hot summer with love ❤️‍🔥🍦🎢

#七夕快樂 👭👭