【夫妻關係】前妻離婚後即懷孕 人夫怒告對方婚內出軌結局出乎意料

▲ 有台女同老公離婚後秒懷孕，人夫疑戴綠帽控告她婚內出軌。(i Stock圖片)

離婚後女方即有孕，難免會聯想前妻「派帽」！台灣高雄一對過氣夫婦在2019年的5月20日結婚，翌年9月「閃離」，但離婚後8個多月，前妻竟火速誕B，前夫懷疑對方在未離婚時已經出軌，因此向女方提告，但裁判結果卻令案件駁回。

最新影片推介：

綜合當地媒體報道，根據判決書指出，陳姓男子和湯姓女子在2019年5月20日結婚，但婚後兩人沒有如520(我愛你)般甜蜜，翌年9月12日就辦理離婚手續，湯女在不久後就懷孕，並在2021年5月21日生下一名男嬰，由於時間接近，陳男懷疑自己是男嬰的生父，而湯女則表示並非陳男的骨肉。

陳男懷疑湯女是在兩人婚內出軌，侵害其配偶權，因此對她提告，但湯女在庭上否認指控，並稱她於2020年10月24日至醫院產檢，產檢紀錄顯示懷孕周數5周5天，醫生依照超音波檢測，根據胚胎的大小，認為推回受孕日應該在2020年9月15日，即是離婚後3日的事情。

最後，法官依高雄榮民總醫院出生證明書所載懷孕周數滿35周6天，確信湯女的受孕日期與先前的產檢報告接近，接納被告的說詞，將全案駁回，但全案仍可上訴。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳