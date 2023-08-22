【56屆聯校科學展】鼓勵學生用科學解決社會環保議題　辦親子工作坊自製潛望鏡

▲ 計劃書冠軍隊伍--庇理羅士中學。

年度學界盛事——第56屆聯校科學展覽（Joint School Science Exhibition，簡稱J.S.S.E.）開幕禮於於今天（8月22日）香港中央圖書館順利舉行，為一連七日活動揭開序幕。

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本屆籌備委員會主席鍾琬童聯同香港青年科學院院長岑浩璋教授以及一眾嘉賓包括：香港資優教育學苑院長 黃金耀博士、天使關懷助學專案創辦人葉貞吟女士、科學館拓展館長楊明思女士、裘槎基金會項目資助主任 盧銘恩女士、裘槎基金會項目幹事 陳穎潼女士、千里眼始創人慈善基金有限公司主席陳作基教授、創新科技署助理經理徐家宜女士及香港紅十字會甘迺迪中心校長李靜雯女士等共同為聯校科展掀開帷幕，現場亦率先頒發本屆計劃書設計比賽的「最佳計劃書大獎」。

今年展覽的主題是「節奏」(Rhythm)，實踐「科學跟從節奏，靈感跟隨變奏」，學生重新為科學注入新節奏，以聯校科學展作為通往世界的舞台，展現出中學生們的創新精神和對科學的熱愛，以及對香港科研發展的貢獻。



今屆參賽的中學生參與不同研究項目，再度為我們帶來充滿驚喜的作品。經過專業評審團評選後，從過百隊中選出最終逾二十一組來自中學生及來自於海外的代表隊（新加坡、泰國以及印度）的科技發明晉身最後決賽，學生們通過參加聯校科學展，不僅可以提高他們的科學素養和創造力，還可以學習如何運用科學知識解決現實中的各項社會及環境保育議題，成為本港不可或缺的重要中流砥柱。

數間入圍學校就環境、睡眠健康及舒適度方面入手，例如來自聖公會莫壽增會督中學的作品「濾·植之聲」，人們生活節奏緊湊，逐漸忽視愈趨嚴重的水污染問題。聖公會莫壽增會督中學設計的「濾·植之聲」旨在減輕水污染的同時，創造輕鬆的音樂改善人們的情緒，配合今屆的主題「節奏」。另外，來自庇理羅士女子中學的作品「波坡轆碌」是輛有避障碰撞功能、重心調整系統和語音控制系統的電動輪椅，銳意為輪椅使用者打造便利生活。

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其次，香港人睡眠不足問題一直備受關注，來自民生書院的作品「Intelligent Zen Mattress 」，中文名為「智能禪床墊」，旨在通過聲音、香氣和溫度的綜合作用，讓用戶擁有更好的睡眠質量，創造一個沒有焦慮的世界。另外有來自鄧鏡波學校的「CurTaIn」是一個讓多樣智能家具聯動合作的工具，不但能像鬧鐘般在「CurTaIn」電話應用程式中選擇提醒睡眠之時間，亦可控制進入室內的自然光，同時使用喇叭播放音樂，有助適時入睡或在溫暖的日光中蘇醒。

第五十六屆聯校科學展覽亦會在展覽中舉辦親子科學工作坊，讓小朋友探索光學反射的STEM知識。小朋友可能對潛望鏡略有所聞，但又有否機會親手製作一個？工作坊將提供工具和材料，利用卡紙和鏡子等讓小朋友在工作人員帶領下發揮創作力自製一副潛望鏡，引領他們探索光線反射的原理！

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責任編輯︰王明芳