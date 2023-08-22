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【最後衝刺】有日式餐廳指今明兩日預約爆滿　料排核水後最壞或有6至7成餐廳結業

社會 18:44 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（梁偉榮攝）

日本政府今（22日）宣布，周四（24日）開始排放福島核污水入海，特區政府亦宣布同日起禁止10都縣水產入口。【詳情即看：下一頁

在銅鑼灣經營日本居酒屋及Omakase（厨師發辦）餐廳的梁先生指，餐廳今明兩日的預約均已爆滿，相信顧客是希望「最後衝刺」，提到自日本公佈將排放核廢水後，其餐廳生意已跌逾3成，身邊亦有不少行家需轉型甚至倒閉，相信落實後市民在初初的2至3個月內也一定會避食日本水產，最壞情況或有6至7成日本餐廳結業。

他稱，已在居酒屋設熟食套餐，供顧客選擇；至於Omakase餐廳，日本供應商已與他商討從日本其他縣份進口水產，而其早前亦嘗試從紐西蘭入口拖羅予顧客嘗試，未來將會視乎顧客反應，考慮是否從其他國家進口魚類，但認為作為日本料理餐廳，卻用非日本食材很奇怪亦沒有意思，且部分刺身也屬日本獨有，難以代替。他認為，港府須不停向市民強調及表明，所有已入口的日本食品均很安全，否則日本餐廳將結業朝。

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記者：黃小冰

 

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福島 結業 餐廳 食品 日本 日式料理 銅鑼灣

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