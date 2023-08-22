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【人才交流】香港故宮推雙城青年文化人才交流計劃　冀弘揚中華優秀傳統文化

社會 18:49 2023/08/22

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香港故宮推雙城青年文化人才交流計劃。（黃穎津攝）

香港故宮文化博物館去年推出青年及學習交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」，第二屆今年7月展開，中港兩地16位獲選參加計劃的大學生，在香港及北京參與一連串的交流與學習活動，共同探索文化產業的未來。 

為期兩年的「雙城青年文化人才交流計劃」由太古地產贊助。16位京港大學生由7月展開為期2個月的實體交流，首兩周於香港進行，在康文署轄下4所博物館實習，最後兩周於北京參與一連串交流與學習活動，包括不同行業專家講座及工作坊、並到京港兩地地標，如北京三里屯太古里、香港藍屋等地考察。 

故宮博物院常務副院長婁瑋表示，故宮博物院一直非常重視兩地文化交流與融合，並希望舉辦更多涉及兩地的文化活動。他期望可與香港故宮合作，垃育更多新一代具遠見和視野的年輕文化人才，向世界弘揚中華優秀傳統文化。 

來自北京師範大學的桂賢嫻主修工商管理，在香港科學館進行實習。她的所學看似於博物館毫無用武之地，但桂賢嫻認為，商業擁有活力，能夠將更多更美的東西，以富有活力的方式傳播，無遠弗屆。她表示：「這是我人生第一次交流，當世界重新重連結到一起，我一定要出去看看。」 

另一名參與計劃的香港大學學生盧綽桁在香港故宮文化博物館實習，工作包括工作坊設計、協助運營，主修中史及藝術史的他並無教育文憑背景，對自己亦不甚自信，但香港故宮的工作人員亦無私給予盧綽桁很多建議，帶領他們考察現有工作坊，最終他在活動前一周成功提出一個完整方案，感到相當有成就感。 

太古地產行政總裁彭國邦表示，太古地產與香港故宮有共同願景，希望可推廣中國藝術文化，而香港作為連結的中心，如橋樑般起重要作用。他指太古地產未來會繼續舉行「雙城青年文化人才交流計劃」，或會擴展至西安、成都等內地其他城市。 

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記者：黃穎津

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